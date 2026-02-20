Gobierno de Salto incorpora maquinaria para obras viales

El Gobierno de Salto invirtió 36 millones de pesos en nueva maquinaria pesada para fortalecer obras viales y mejorar el mantenimiento de calles y caminos.

El Gobierno de Salto fortalece su flota de maquinaria pesada con una inversión millonaria para obras viales

El Gobierno de Salto avanzó en el fortalecimiento de su infraestructura operativa con la incorporación de nueva maquinaria pesada, en una inversión definida como estratégica para mejorar la ejecución de obras viales en todo el departamento.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo Departamental encabezado por el intendente Carlos Albisu, apunta a optimizar los trabajos de mantenimiento y mejora de la red vial, aumentando la eficiencia y reduciendo tiempos en las intervenciones sobre calles y caminos.

Nueva maquinaria incorporada

El equipamiento recibido incluye una retroexcavadora combinada, una compactadora y una excavadora de la marca JCB, todas unidades cero kilómetro. Estas máquinas se integran a la reciente llegada de una motoniveladora Caterpillar, conformando un paquete tecnológico destinado a modernizar la flota del área de Obras.

Desde la administración departamental se destacó que la inversión busca fortalecer la capacidad operativa del gobierno, permitiendo una respuesta más rápida y eficiente ante las necesidades de mantenimiento vial tanto en zonas urbanas como rurales.

Capacitación técnica y mantenimiento

Además de la compra de maquinaria, el plan contempla capacitación técnica específica para garantizar el correcto uso y mantenimiento de los equipos. Las instancias formativas estuvieron dirigidas al personal del Taller Mecánico del Gramon y a tres operarios por cada unidad, con el objetivo de asegurar un manejo adecuado y promover el mantenimiento preventivo que extienda la vida útil de las máquinas.

Más equipamiento en camino

En los próximos días está previsto el arribo de otras cuatro unidades cero kilómetro: una retroexcavadora combinada, una compactadora, una excavadora marca JCB y una motoniveladora marca Sany. Con estas incorporaciones, la inversión total destinada al fortalecimiento de la flota alcanza los 36 millones de pesos.

La renovación del parque de maquinaria forma parte de un plan integral orientado a mejorar la infraestructura vial y optimizar los servicios que se brindan a los vecinos del departamento.

