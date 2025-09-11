back to top
Gobierno de Salto impulsa la articulación institucional para fortalecer el ecosistema emprendedor

Por EL PORTAL Digital
Trabajo conjunto de cara a la Semana Emprendedora Global

La Coordinación de Innovación y Desarrollo del Gobierno de Salto reactivó un espacio de articulación con instituciones locales para potenciar el ecosistema emprendedor. El objetivo es generar nuevas miradas, herramientas y enfoques de trabajo interinstitucional que permitan acompañar a emprendedores y fortalecer las redes de apoyo en el departamento.

En la reunión se compartieron visiones y propuestas sobre cómo mejorar el acompañamiento a quienes desarrollan proyectos en Salto, capitalizando la experiencia acumulada de cada institución y generando sinergias que sumen valor al ecosistema. También se resolvió trabajar en actividades conjuntas de cara a la Semana Emprendedora, que tendrá lugar en noviembre, en el marco de la Semana Emprendedora Global.

Participaron la Fundación de Desarrollo Regional Salto Grande, IPRU, República Microfinanzas, INEFOP, MIDES y, por parte del Gobierno de Salto, las áreas de Innovación y Desarrollo, Descentralización y Comisiones Barriales.

El coordinador de Innovación y Desarrollo, Pablo Da Cunda, destacó:

“Desde nuestra área queremos aportar más innovación al ecosistema emprendedor de Salto. Articular en estos espacios nos permite abrir nuevas oportunidades, generar mayor empleabilidad y acompañar a quienes todos los días apuestan a crecer con sus proyectos”.

De esta forma, el Gobierno de Salto reafirma su compromiso de impulsar la cooperación entre actores públicos y privados para promover un desarrollo local sostenible, basado en la innovación y la creación de oportunidades.

