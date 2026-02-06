Gobierno de Salto impulsa ciclo de talleres sobre violencia y género en el deporte

La coordinadora de Género del Gobierno de Salto, Lic. Adriana Miraballes, informó que, desde el área de Desarrollo Social, a través de la Coordinación de Género, se está llevando adelante un ciclo de talleres vinculados a la temática de violencia y género en el deporte.

La iniciativa comenzará en una primera etapa con el futsal femenino, abordando procesos de deconstrucción relacionados con las distintas manifestaciones de violencia que se dan en el ámbito deportivo, sus causas y formas de prevención. El trabajo se realizará en coordinación con las direcciones correspondientes y los equipos técnicos vinculados al futsal.

En ese marco, el próximo 11 de febrero, a las 20:30 horas, se desarrollará una instancia de reflexión y concientización titulada “La violencia en el deporte”, bajo la consigna “No es juego. No es pasión. Es violencia”.

La actividad tendrá lugar en 19 de Abril 1260.

Este ciclo de talleres surge a partir de un planteo realizado por Iris Rondán, presidenta de la Liga de Futsal Femenino, y representa una línea de acción de gran relevancia, que luego se proyecta ampliar hacia otras disciplinas. En ese sentido, está previsto generar instancias similares con fútbol masculino, baby fútbol, técnicos, preparadores físicos y jueces.

El objetivo central es promover espacios deportivos libres de violencia, discriminación y abuso, reafirmando valores fundamentales como el respeto, la igualdad, el juego limpio y la inclusión. Asimismo, se tiene en cuenta que Salto es un reconocido semillero de mujeres deportistas, con jugadoras que integran selecciones y equipos de relevancia a nivel departamental y nacional, tanto en futsal como en fútbol femenino.

Desde el Gobierno de Salto se apuesta a que el departamento sea un ejemplo de deporte sin violencia, mediante una línea de trabajo sostenida que se desarrollará a lo largo de todo el año, incorporando además el abordaje de género y masculinidades como ejes centrales de intervención y sensibilización social.

