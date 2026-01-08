25 C
Gobierno de Salto entregó a la Junta Departamental el Presupuesto Quinquenal 2026–2030

Este jueves 8 de enero, el Gobierno de Salto hizo entrega formal del Presupuesto Quinquenal 2026–2030 a las autoridades de la Junta Departamental, dando inicio al proceso institucional de análisis y consideración del documento.

En representación del Ejecutivo departamental concurrieron la secretaria general interina, Esc. Myrna Haller, y el director de Hacienda, Ec. Nicolás Irigoyen, quienes realizaron la presentación oficial del proyecto ante las autoridades del legislativo departamental.

El presupuesto contempla la planificación económica y financiera para el próximo período de gobierno, estableciendo las principales líneas de acción, prioridades y asignación de recursos para el desarrollo del departamento. Asimismo, establece el nuevo organigrama administrativo que tendrá el Gobierno de Salto en los próximos cinco años.

A partir de esta instancia, el documento será estudiado por la Junta Departamental, conforme a los procedimientos establecidos.

