Gobierno de Salto e INSECT implementan programa de control de roedores en barrios

- espacio publicitario -

El Gobierno de Salto, a través del Departamento de Salud e Higiene, junto a INSECT Control de Plagas, puso en marcha un Programa de Desratización orientado a mejorar la calidad de vida de la población y proteger la salud pública mediante un abordaje integral al problema de los roedores en barrios, centros poblados y comunidades del departamento.

Los principales objetivos del plan son reducir la población de roedores, minimizar el riesgo de transmisión de enfermedades y disminuir los daños que estos ocasionan en alimentos y edificaciones. Al mismo tiempo, se promueve la educación sanitaria y la concientización comunitaria, entendiendo que el éxito del programa depende en gran medida de la colaboración activa de los vecinos.

Metodología del programa

El trabajo está a cargo de técnicos capacitados, que dedican un mínimo de cuatro horas diarias exclusivamente al programa. La tarea incluye un mapeo georreferenciado de cada barrio y comunidad para identificar zonas de riesgo sanitario y ambiental, como cañadas y arroyos propicios para la formación de madrigueras.

- espacio publicitario -

En cada vivienda visitada se completa un formulario de datos, se inspecciona el predio y se brinda información sobre los roedores y las enfermedades que transmiten. También se entrega rodenticida en bolsas de 100 gramos, con etiquetas e instrucciones de uso seguro. En algunos casos, los técnicos realizan la primera colocación práctica del cebo. Aproximadamente entre 60 y 70 días después, se efectúa una nueva inspección de seguimiento.

Productos y herramientas

El programa incorpora productos de alta efectividad como TOK (bloques extrusados resistentes a la humedad, aptos para espacios abiertos) y RIGON (cebo blando de alta palatabilidad, incluso en entornos con gran oferta de alimentos). Esta combinación asegura resultados más eficientes y sostenibles.

- espacio publicitario / val.17-09-2025 -

Participación vecinal y educación sanitaria

Además de las visitas domiciliarias, se realizan reuniones con comisiones vecinales, donde se explican las metodologías aplicadas y conceptos básicos de manejo integrado de plagas. Los vecinos interesados en sumarse pueden inscribirse proporcionando sus datos personales y de contacto.

El plan también contempla un componente de educación sanitaria en escuelas públicas de las zonas intervenidas, para generar conciencia desde la niñez sobre la importancia de la prevención y el cuidado del entorno.

La población puede comunicarse a través del teléfono 473 22981, el WhatsApp de INSECT (disponible de lunes a viernes de 15 a 18 horas) o de manera presencial en el local de la empresa.