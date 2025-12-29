Gobierno de Salto difundió el calendario de vencimientos de tributos para 2026

El cronograma incluye Contribución Inmobiliaria urbana y rural, opciones de pago contado y en cuotas, y la Tasa de Inspección de Comercios. La Patente de Rodados se informará por SUCIVE.
El Gobierno de Salto dio a conocer el calendario de vencimientos de los tributos correspondientes al ejercicio 2026, con el objetivo de brindar previsibilidad a los contribuyentes y facilitar la planificación de pagos a lo largo del año.
Según lo informado por la Intendencia, el vencimiento para el pago contado de la Contribución Inmobiliaria urbana y rural será el 13 de febrero de 2026.
Contribución Inmobiliaria Rural
Para quienes opten por el pago en cuotas, la Contribución Inmobiliaria Rural podrá abonarse en cuatro vencimientos:
- 1ª cuota: hasta el 13 de marzo de 2026
- 2ª cuota: hasta el 15 de junio de 2026
- 3ª cuota: hasta el 15 de septiembre de 2026
- 4ª cuota: hasta el 15 de diciembre de 2026
Contribución Inmobiliaria Urbana
En el caso de la Contribución Inmobiliaria Urbana, el esquema en cuatro cuotas establece los siguientes plazos:
- 1ª cuota: hasta el 13 de febrero de 2026
- 2ª cuota: hasta el 15 de abril de 2026
- 3ª cuota: hasta el 14 de agosto de 2026
- 4ª cuota: hasta el 15 de octubre de 2026
Opción de pago en 12 cuotas
Tanto para la contribución urbana como rural, también estará disponible la modalidad de 12 cuotas mensuales, con vencimiento el día 15 de cada mes, desde enero hasta diciembre de 2026.
Tasa de Inspección de Condiciones Higiénicas de Comercios
Para este tributo, el pago contado vencerá el 27 de marzo de 2026.
Quienes opten por el pago en cuatro cuotas deberán hacerlo en las siguientes fechas:
- 1ª cuota: hasta el 27 de marzo de 2026
- 2ª cuota: hasta el 30 de junio de 2026
- 3ª cuota: hasta el 30 de septiembre de 2026
- 4ª cuota: hasta el 31 de diciembre de 2026
Finalmente, desde el Gobierno departamental se recordó que el cronograma de vencimientos de la Patente de Rodados será comunicado oportunamente por el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE).