Gobierno de Salto convoca a integrar la Agenda de Eventos Salto 2026

El Gobierno de Salto lanzó una convocatoria dirigida a instituciones y organizadores de eventos para integrar la Agenda de Eventos Salto 2026, una herramienta que busca ordenar, planificar y potenciar la actividad cultural, social y turística del departamento.

La exhortación apunta a que quienes tengan previsto realizar festividades o actividades durante el año informen con antelación la fecha y las características de cada evento, con el objetivo de evitar superposiciones y mejorar la coordinación general.

En ese marco, el coordinador de Comunicaciones y Eventos del Gobierno de Salto, Lic. Juan Carlos Ambrosoni, explicó que la intención no es fijar fechas desde la Intendencia, sino contar con información actualizada para advertir cuando ya exista otra actividad prevista en el mismo período. “Esta iniciativa busca dar mayor orden al calendario de eventos del departamento”, señaló.

Ambrosoni subrayó además que prácticamente todos los eventos, sin importar su magnitud, requieren algún tipo de apoyo logístico por parte de la Intendencia, por lo que contar con una agenda ordenada permite una mejor planificación y uso de los recursos disponibles.

El jerarca recordó que desde hace tiempo se viene trabajando en la construcción de una agenda planificada y de calidad, destacando el acompañamiento brindado a múltiples actividades en el último semestre. Según indicó, este tipo de eventos impulsan el turismo, benefician al comercio local, generan trabajo y tienen un impacto económico positivo para Salto.

Requisitos y alineación con el Ministerio de Turismo

Desde el Gobierno de Salto se aclaró que el apoyo institucional está destinado a eventos organizados por instituciones u organizaciones que cuenten con personería jurídica, un requisito clave para acceder a distintos tipos de respaldo.

Asimismo, la Intendencia trabaja alineada con los criterios del Ministerio de Turismo (MINTUR), ya que para diversos trámites —aduaneros, administrativos o de categorización— suele requerirse la declaratoria de Interés Turístico. En ese sentido, se busca facilitar el acceso a la información y al formulario correspondiente, priorizando eventos con temáticas definidas y capacidad de atraer público de fuera del departamento.

Información requerida

Las instituciones y organizadores de eventos, asociados a alguna entidad, deberán enviar la siguiente información al correo [email protected]:

Institución organizadora

Descripción y objetivo del evento

Número de edición

Fechas y lugar de realización

Número de registro

Contribución del evento al sector turístico (atracción de público, pernoctaciones, impacto en servicios y comercios locales)

Desde el Gobierno de Salto se destacó que esta información permitirá consolidar una agenda coordinada, potenciar los eventos locales y fortalecer el posicionamiento de Salto como destino cultural y turístico durante todo el año.

