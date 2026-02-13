Gobierno de Salto asume corte de pasto en acceso por Ruta 3

El Gobierno de Salto asumió en forma transitoria el corte de pasto en el acceso por Ruta 3, coordinando con el MTOP hasta que se definan nuevos contratos.

El Gobierno de Salto asumió de forma transitoria las tareas de corte de pasto en el acceso a la ciudad por Termas del Daymán, sobre la Ruta Nacional Nº 3, un tramo que corresponde a la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

La intervención se realiza con la autorización correspondiente y no tiene carácter definitivo. Según se informó, se trata de una medida temporal mientras el MTOP define los contratos de las empresas que estarán a cargo de estas tareas de mantenimiento.

Un punto clave para la ciudad

El acceso por Termas del Daymán es uno de los sectores más transitados y visibles de Salto. Por allí ingresan quienes llegan a la ciudad, visitan los parques termales o utilizan la ciclovía y los espacios recreativos de la zona.

En ese sentido, mantener el área en condiciones adecuadas resulta fundamental tanto para la seguridad vial como para la higiene y la imagen urbana. El corte de pasto, además de mejorar la visibilidad, contribuye a preservar un espacio público que forma parte de la vida cotidiana de salteños y visitantes.

Coordinación interinstitucional

Desde la administración departamental se destacó la importancia de articular acciones entre organismos del Estado para brindar respuestas concretas a la población, especialmente en sectores estratégicos como los accesos a la ciudad.

La medida se mantendrá hasta que el MTOP concrete la adjudicación y puesta en marcha de los contratos correspondientes, momento en el cual la responsabilidad volverá a la órbita nacional.

