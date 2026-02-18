Gobierno de Salto aporta $2 millones al Concurso de Murgas 2026

El Gobierno de Salto destina casi 2 millones de pesos y apoyo logístico al Concurso de Murgas 2026 en el Parque Harriague. Habrá homenaje y sorteos.



El Gobierno de Salto confirmó un aporte cercano a los 2 millones de pesos para respaldar el Concurso Oficial de Murgas 2026, que se desarrollará los días 19, 24, 25 y 27 de febrero en el escenario Víctor Lima del Parque Harriague, dentro del calendario oficial del carnaval.

El coordinador de Comunicaciones y Eventos del Gobierno departamental, Juan Carlos Ambrosoni, valoró el trabajo articulado con la Asociación Salteña de Actores de Carnaval (ASAC), destacando el diálogo permanente y la voluntad conjunta de consolidar una propuesta cultural sólida para la ciudadanía.

Según explicó, el respaldo no se limita al aspecto económico, sino que incluye apoyo logístico, especialmente en el traslado de las murgas a los distintos tablados. “Existe una firme voluntad de apoyar la cultura y el carnaval salteño”, afirmó.

Un concurso con homenaje especial

El presidente de ASAC, Marcelo Suárez, adelantó que esta edición llevará el nombre “40 años de Punto y Coma y Falta La Papa”, en reconocimiento a dos conjuntos históricos del carnaval local que celebran su aniversario.

Programación y entradas

El concurso comenzará el jueves 19 de febrero a las 21:00 horas, con la participación de cinco murgas locales:

La Retobada

La Miguelona

Punto y Coma

La Grandulona

Falta La Papa

Las entradas para el 19, 24 y 25 de febrero tendrán un valor de 100 pesos. En esas jornadas también actuarán las murgas visitantes:

La Farola

Las Fritas

Golpe y Quedo

La gran final será el viernes 27 de febrero. El costo general será de 200 pesos, con la opción de adquirir un bono promocional de tres entradas por 500 pesos.

Sorteos y beneficios

Durante cada noche del concurso se sortearán cinco órdenes de compra de 5.000 pesos, gentileza del supermercado Supermercado El Dorado.

En la jornada inaugural también se sortearán una Smart TV de 55 pulgadas y un purificador de agua.

Se informó además que los menores de 12 años, acompañados por un adulto responsable, no abonarán entrada.

Con este respaldo económico y operativo, el Gobierno departamental consolida su apuesta por el carnaval como expresión cultural identitaria y como motor de participación ciudadana en el Parque Harriague.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/5mud