back to top
29.1 C
Salto
miércoles, diciembre 10, 2025
InicioGOBIERNODEPARTAMENTAL

La inversión, que supera los $36 millones, incluye cinco máquinas pesadas y un dron industrial que fortalecerán las capacidades operativas del Gobierno de Salto.

Gobierno de Salto adquirió nueva maquinaria por más de $36 millones con apoyo del FDI

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
37
Tiempo de lectura: 1 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital

El Gobierno de Salto confirmó la adjudicación de la licitación para la compra de maquinaria pesada y equipamiento tecnológico destinado a reforzar las tareas de obra, mantenimiento vial, planificación territorial y control de infraestructuras en todo el departamento. La inversión total asciende a $36.226.440, de los cuales $5.433.966 fueron aportados por la Intendencia de Salto, mientras que $30.792.474 provienen del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI).

Concluido el proceso administrativo, se informó que la nueva maquinaria comenzará a llegar al departamento en las próximas semanas, lo que permitirá fortalecer la capacidad operativa de varias áreas del Ejecutivo departamental. Se trata de una adquisición clave para continuar mejorando la respuesta en territorio, tanto en zonas urbanas como rurales.

La compra incluye cinco máquinas de gran porte y un dron industrial que aportará nuevas herramientas para la planificación y supervisión de proyectos. La incorporación de esta flota representa un salto cualitativo en la modernización del parque de maquinaria municipal.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

Maquinaria adquirida

• Motoniveladora CAT 120LVR

Equipo fundamental para obras viales y mantenimiento de caminos.

  • Peso: 15,7 toneladas
  • Potencia neta mínima: 130 HP

• Compactador Vibratorio de Suelos JCB 116D

Herramienta clave para la construcción y compactación de bases.

Salto Grande es energía, talento y desarrollo
  • Peso: 12 toneladas
  • Potencia neta mínima: 114 HP

• Retroexcavadora sobre orugas JCB JS220LC

Maquinaria de alto rendimiento para excavaciones y trabajos de infraestructura.

  • Peso: 21,9 toneladas
  • Potencia neta mínima: 173 HP
  • Cucharón: 1,1 m³

• Pala combinada con retroexcavadora JCB 3CX

Equipo versátil para obras urbanas y rurales.

  • Peso: 8,1 toneladas
  • Potencia neta mínima: 92 HP
  • Tracción 4×4
  • Brazo extensible
  • Cucharón frontal tipo almeja de 1 m³

Incorporación tecnológica

• Dron DJI Matrice 4E

Dron industrial destinado a relevamientos topográficos, inspección de obras, monitoreo de infraestructuras y control territorial. Su uso permitirá mejorar la precisión en la planificación y supervisión de proyectos en todo el departamento, aportando información clave para la toma de decisiones.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/a3ge
- espacio publicitario -Bloom