Gobierno de Salto adquirió nueva maquinaria por más de $36 millones con apoyo del FDI

El Gobierno de Salto confirmó la adjudicación de la licitación para la compra de maquinaria pesada y equipamiento tecnológico destinado a reforzar las tareas de obra, mantenimiento vial, planificación territorial y control de infraestructuras en todo el departamento. La inversión total asciende a $36.226.440, de los cuales $5.433.966 fueron aportados por la Intendencia de Salto, mientras que $30.792.474 provienen del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI).
Concluido el proceso administrativo, se informó que la nueva maquinaria comenzará a llegar al departamento en las próximas semanas, lo que permitirá fortalecer la capacidad operativa de varias áreas del Ejecutivo departamental. Se trata de una adquisición clave para continuar mejorando la respuesta en territorio, tanto en zonas urbanas como rurales.
La compra incluye cinco máquinas de gran porte y un dron industrial que aportará nuevas herramientas para la planificación y supervisión de proyectos. La incorporación de esta flota representa un salto cualitativo en la modernización del parque de maquinaria municipal.
Maquinaria adquirida
• Motoniveladora CAT 120LVR
Equipo fundamental para obras viales y mantenimiento de caminos.
- Peso: 15,7 toneladas
- Potencia neta mínima: 130 HP
• Compactador Vibratorio de Suelos JCB 116D
Herramienta clave para la construcción y compactación de bases.
- Peso: 12 toneladas
- Potencia neta mínima: 114 HP
• Retroexcavadora sobre orugas JCB JS220LC
Maquinaria de alto rendimiento para excavaciones y trabajos de infraestructura.
- Peso: 21,9 toneladas
- Potencia neta mínima: 173 HP
- Cucharón: 1,1 m³
• Pala combinada con retroexcavadora JCB 3CX
Equipo versátil para obras urbanas y rurales.
- Peso: 8,1 toneladas
- Potencia neta mínima: 92 HP
- Tracción 4×4
- Brazo extensible
- Cucharón frontal tipo almeja de 1 m³
Incorporación tecnológica
• Dron DJI Matrice 4E
Dron industrial destinado a relevamientos topográficos, inspección de obras, monitoreo de infraestructuras y control territorial. Su uso permitirá mejorar la precisión en la planificación y supervisión de proyectos en todo el departamento, aportando información clave para la toma de decisiones.