Gobierno de Salto acompañó el cierre del Clausura en Belén

Autoridades departamentales participaron de la premiación del Torneo Clausura de fútbol en Pueblo Belén, destacando el rol del deporte en la integración social.

Pueblo Belén fue escenario de una jornada especial con el cierre del Torneo Clausura de fútbol, un evento que reunió a autoridades, jugadores y vecinos en una celebración que reafirmó al deporte como espacio de encuentro y cohesión social.

En representación del Gobierno de Salto, el director de Descentralización, Daniel Galliazzi, junto a la edil Sofía Viera y los concejales del Municipio de Belén, Gustavo Viera y Giulliana Finozzi, participó de la ceremonia de premiación. En la ocasión se entregaron los trofeos al campeón Juventud y al vicecampeón Peñarol, reconociendo el esfuerzo sostenido de ambos planteles durante el campeonato.

La instancia puso de manifiesto el acompañamiento permanente del Gobierno departamental, a través de las áreas de Descentralización y Deportes, al fútbol del interior. Esta disciplina cumple un papel central en la vida social de los pueblos, no solo como competencia deportiva, sino también como herramienta de formación, integración y fortalecimiento de la identidad local.

Desde el Ejecutivo departamental se subrayó que apoyar el deporte en las localidades del interior implica apostar al desarrollo comunitario y a la generación de oportunidades para jóvenes y familias. Cada torneo organizado y cada logro celebrado consolidan la idea de que el crecimiento del departamento también se construye desde las canchas de los pueblos, con presencia institucional, compromiso y trabajo conjunto.

