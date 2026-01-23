Gladiador, Femenino y después….

«Somos nosotras»

Gladiador supo de tiempos a favor en el Femenino de la Liga Salteña de Fútbol, hasta que situaciones internas determinaron su alejamiento. En algún momento no le faltó protagonismo, más allá que una buena mayoría de sus jugadoras eran principiantes. Pero el hecho es que para este año, Gladiador pretende revalorizar su misión en el fútbol femenino y esta semana puntualmente, con la presentación del plantel en sociedad y las camisetas para lucir en la temporada que se viene. El plantel de Gladiador, el Director Técnico, el despliegue de la bandera que identifica y estos nombres en la suma. Una por una, todas. Ellas, las de Gladiador.

Fiorella Bogado

Sol Guedes

Yessica Vaquett

Sofia Gomez

Stefany Galli

Flavia Bogado

Allison Kurovsky

Abril Trindade

Vanessa Carbajal

Sandra Pintos

Claudia Trindade

Victoria Morales

Salina Morencio

Katherine Chaparro

Liga de Fútbol Superior Sénior y premiando también: «Las copas que ganamos»

La lente de Massarino Fotos para EL PUEBLO, y una captación que es síntesis de lo vivido y disfrutado el miércoles a la noche, cuando la Liga de Fútbol Súper Sénior, procedió a adjudicar los trofeos al cabo de la nueva temporada, que implicó la consagración de Unión Don Atilio. Las copas que ganaron en lo colectivo, pero en el plano individual las distinciones que no faltaron, para el golero menos vencido y el máximo goleador.

«NO DEJAREMOS DE ESTAR»

La Liga presidida por Nery Cardozo, volvió a reflejar en los hechos, una expansión deportiva que se fue acentuando en el tiempo, con más equipo, con más escenarios que se suman para que la competencia permanezca adherida al mejor nivel posible. Jugadores, directivos, neutrales, y compartir la velada. Lo que pasó y lo que vendrá. Mientras que de algo no hay dudas, incluso al decir del propio presidente, «porque la Liga se fue ganando un lugar que también hace al orgullo de quienes la integramos. La historia de la Liga nos respalda, pero también nos obliga a no decaer en cada propuesta del domingo a la mañana. Ese es nuestro ámbito y no dejaremos de estar»

Lejano El Salvador: Ahí está Bentín….

Fue la primera fecha en esa Liga de El Salvador y el equipo de FRANCO MATÍAS BENTÍN jugó en condición de visitante ante Platense. El ex defensa de Universitario, es uno más en el primer equipo del Deportivo Municipal Limeño. Hecho saliente es que no solo Limeño venció 1-0 con gol de Jefferson Fernández, sino que Bentín fue titular, con el número «4» en la espalda. Alistó como zaguero central izquierdo junto a quien es el capitán, Jesús Ramírez. Un total de dos uruguayos en condición de titulares, desde el momento que también jugó ÁNYELO RODRÍGUEZ, hermano de Robert Rodríguez, ex Gladiador, Salto Uruguay y Salto Nuevo entre otros equipos de la Liga Salteña de Fútbol. Al Limeño lo orienta un Director Técnico de nombre Jorge Rodríguez y el partido se disputó en Zacatecoluca, una ciudad ubicada en el distrito del municipio de La Paz Este y a su vez es la cabecera departamental o capital del departamento de La Paz, en El Salvador. En la toma gráfica que EL PUEBLO adjunta, Franco Matías Bentín, es el cuarto de los parados, mientras Ányelo Rodríguez, el cuarto de los hincados. «Bigote» se constituye en una de las bajas de Universitario en este 2026, después de ser Campeón del Interior con los rojos en la última edición.

Los cuatro para Salto Fútbol Club

La Dirección Técnica del plantel superior de Salto Fútbol Club, a cuenta de Matías Rosa. El objetivo «naranjero» de intentar este año, lo que no pudo en las anteriores anteriores en la Divisional «C» de la Asociación Uruguaya de Fútbol: ascender de categoría. Por ahora hay un total de cuatro jugadores confirmados para incorporarse al núcleo mayor. Este apunte es el que surge.

Francisco Ibáñez: defensa central. Adrián Leites: mediocampista. Javier Irazún: golero. Hamilton Pereira: mediocampista.

