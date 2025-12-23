Gladiador, evaluación y después…»Volveremos….»

-Más allá de la última caída ante Ferro Carril, que implicó para Gladiador la pérdida de chance si de ganar el Campeonato Salteño se trata. Ahora Gladiador para a sumar 14 años sin alcanzar la máxima consagración, después de aquel 2011 en que lo fue, con la Dirección Técnica de Richard Albernaz. Desde Rony Guzmán Costa el Director Técnico, como de la propia Comisión Directiva, fueron ganando espacios las primeras sensaciones. E incluso desde los propios hinchas a través de las redes sociales del Club. Aspecto esencial: no hay censura, no hay cuestionamiento. Se enraizan en la memoria dos hechos

puntuales que la temporada generó:

1) la condición de semifinalista en el Torneo de la Divisional

«B» a nivel de la Organización del Fútbol del Interior y con ello, la clasificación para afrontar el año

que viene el certamen en la Divisional «A», al que ya tienen asegurada una casilla, Universitario y

Arsenal

2) La cuarta colocación del equipo al cabo de las 16 primeras fechas (Acumulado), por lo

que fue uno más para avanzar a la zona de play off. El aval en Gladiador está planteado, tanto a nivel de la Dirección Técnica como del núcleo de jugadores. Mientras Rony Costa le acreditó relevancia a la actitud del plantel, para sentenciar tan solo con una palabra: «volveremos»

¿Rony Costa o no?;¿y Braian Rodríguez?

El Torneo a nivel de clubes, será el segundo en el calendario de la Organización del Fútbol del Interior, luego del de selecciones. Ya las fechas están pactadas en todos los casos y Gladiador no está al margen de ese futuro. En la entidad del Barrio Artigas bajo presidencia de Milton Albernaz, dos cuestiones esenciales para resolverse:

1) la continuidad o no de Rony Costa en la Dirección Técnica.

2) La permanencia o no de Braian Rodríguez en el plantel.

Es concreto que Gladiador supo de padecimientos ofensivos y si Rony sigue, el pedido en esa dirección: fortalecer la dotación ofensiva. Todo hace suponer en tanto que Nicolás Sánchez será uno más en el Gladiador 2026. Al ex golero de Universitario, River Plate, y Atenas de San Carlos entre otros, no le faltó respuesta. La tuvo y fue parte de una bien entendida estabilidad de rendimiento. Por lo demás en Gladiador se tiene la ilusión abierta para que Rony no se aleje de la función. Pero alguna que otra interrogante está planteada. No parece ser una interrogante menor.

Barrio Albisu no aceptará una prórroga para jugar ante el Campeón de la Liga Salteña

La derrota de Cizaña, el empate de Barrio Albisu. La última fecha de la liguilla en las Colonias Agrarias determinó la consagración de Barrio Albisu. Es el nuevo campeón de ese ámbito de Salto Interior. Ahora Barrio Albisu apunta al Campeonato de OFI a nivel de clubes. Ya tiene asegurado su pasaje a la Divisional «B», pero el campeón agrario ambiciona afrontar los partidos por la Divisional «A». A esos efectos tendrá que jugar ANTES DE FIN AÑO ante el Campeón de la Liga Salteña, que surgirá tras el juego final del 30 de diciembre. Se dijo que la Liga Salteña solicitaría un prórroga de 30 días en OFI….y que OFI habría avalado. Pero el hecho es que desde Barrio Albisu se comunicaron con OFI y la respuesta fue negativa respecto a gestiones de la Liga Salteña. En Barrio Albisu se entiende que debe plantearse conformidad de las partes para contemplar esa prórroga. Barrio Albisu no aceptará la prórroga, por lo que interpretan en el club que será una manera de ir asegurando la presencia del equipo el año que viene en la Divisional «A» del Campeonato del Interior de Clubes.

Liga Uruguay de Básquetbol: Hebraica y Peñarol, los de la vanguardia

La tregua en la Liga Uruguay de Básquetbol, tras el partido que concluyó con la victoria de Aguada sobre Nacional por 98 a 94. La acción retornará el 7 de enero. Hebraica Macabi y Peñarol como dueños de la punta, mientras surgen Malvín y Urunday Universitario a renglón seguido. Desde EL PUEBLO, para pasar revista a la tabla general, de un torneo donde salteños no faltan. Entre otros. Facundo y Octavio Medina, Agustín Méndez, Juan Salvador Zanotta, Santiago Massa y Martín Rodríguez.

