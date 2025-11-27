Gladiador denunció a Valentín Fornaroli y reclama los puntos.Hoy deciden la suspensión de la fechasemifinal: el fútbol «de a los trancazos»

Tras la conclusión del levantamiento del Cuarto Intermedio ayer a la noche en el Consejo Superior, en que se dio lectura al fallo del Tribunal Arbitral (partido Nacional-Salto Nuevo, de ida por Cuartos de Final que fuera suspendido a los 75 minutos de juego por ausencia de garantía), la delegación de Gladiador presentó en tiempo y forma una denuncia contra el jugador de Universitario, Valentín Fornaroli.

El delantero rojo participó del juego de vuelta ante Gladiador, incluso siendo avalado ello a través de la información oficial que surge de la Liga Salteña de Fútbol. El hecho es que para ese segundo partido, el jugador de Gladiador, Pablo Agustín Alvez Da Silva, debía cumplir un partido por acumulación de la quinta tarjeta amarilla.

La situación está planteada en esos términos y hoy a la noche sesionará el Consejo Superior, a los efectos de asumir posición. Teniendo en cuenta la o las protestas radicadas, todo apunta a lo inexorable: que se suspenda de hecho la doble programación pactada para el sábado, con Nacional-Ceibal y Ferro Carril-Universitario.

Mientras el paso de los días se produce, diciembre se viene y los suspensos no faltan. Al decir de un delegado: «este es el fútbol de a los trancazos». Otro paréntesis. Y es del caso transcribir desde EL PUEBLO, esta información que certifica de hecho los casos de Valentín Fornaroli de Universitario y Agustín Alvez Da Silva de Gladiador.

La historia inconclusa

Hay que tener en cuenta que restan los partidos de semifinales, más las dos finales para resolver quién es el Campeón Salteño. Pero cabe una chance: que Nacional sea eliminado en semifinales, pero con el derecho de enfrentar en partidos de ida y vuelta al campeón de los play off, por haber ganado el Acumulado de 16 fechas.

Por lo tanto, puede hablarse potencialmente de dos partidos más, por lo que el torneo salteño puede concluir en la última semana de diciembre. Pero con esta nueva tregua, ¿cómo y cuándo reprogramar?

A su vez surge un detalle y es como para tenerlo en cuenta. Tanto Fornaroli como Alvez Da Silva, para el sistema Comet (registro informático único de jugadores), ¿omisiones o no? Del sistema o del árbitro, esa también es la cuestión.

Válido es apelar a un texto que es imperativo tener en cuenta:

«C» adelanta dos partidos y complementa el sábado

Con dos partidos despunta mañana la cuarta y penúltima fecha de la segunda rueda en la Divisional «C», que tiene a San Eugenio como puntero exclusivo, mientras Tigre registra dos puntos menos.

Mañana en el Parque Carlos Ambrosini, con estos dos partidos para tener en cuenta:

Hora 19.45′ – Club de Pesca vs Lazareto.

Hora 21.45′ – Huracán vs Florida.

Sábado 29 de noviembre.

Campo de juego: Parque Carlos Ambrosoni.

Hora 15 – Quinta Avenida Treinta y Tres vs Paso del Bote.

Hora 17 – Albion vs San Eugenio.

Sábado 29 de noviembre.

Campo de juego: Complejo de Tigre «Dr Tomás Green».

Hora 15 – Santa Rosa vs Barcelona.

Hora 17 – Tigre vs Rodó.

