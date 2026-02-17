Germán Domínguez premio Revelación en Rutas de América

En una etapa exigente de 189 kilómetros, correspondiente a la segunda jornada de Rutas de América, el salteño Germán Domínguez, integrante del Club Ciclista Libertad, se quedó con la malla premio revelación, destacándose en la primera etapa en ruta de la competencia.

No fue una jornada sencilla. Las inclemencias del tiempo volvieron aún más dura la prueba para los más de 130 pedalistas que forman parte del pelotón, especialmente para aquellos competidores que llegan desde otros puntos del país y del exterior, poco acostumbrados al clima subtropical que viene marcando presencia en territorio uruguayo.En esta etapa también vale destacar el extenso recorrido por el interior del departamento de Soriano. La caravana transitó por Palmira, continuó por Dolores, pasó por San Salvador y finalmente se dirigió hacia la capital mercedaria.

La llegada se vivió frente al Club Remeros de Mercedes, en una recta final ideal para el sprint, donde los pedalistas definieron la etapa cruzando la bandera a cuadros ante un muy buen marco de público.

- espacio publicitario -

Fueron 189 kilómetros de exigencia, atravesando

En ese contexto adverso, el equipo salteño logró sobresalir. Domínguez, con una actuación sólida y regular a lo largo del recorrido, se adjudicó la casaca violeta que distingue al mejor revelación de la etapa, transformando la jornada en un día más que significativo para el Club Ciclista Libertad.

Mientras todos persiguen el gran objetivo de la malla oro, Germán Domínguez ya inscribió su nombre como una de las figuras emergentes de esta edición, demostrando que el ciclismo salteño sigue dando pelea en una de las competencias más tradicionales y exigentes del calendario nacional.

Germán Domínguez; «Nadie esperaba un reconocimiento así».

Apenas descansó unos minutos el salteño de 30 años hoy se calzó una casaca que lo llena de orgullo a el y sus compañeros de equipo.

Esto le dijo en exclusiva a Diario EL PUEBLO:

«Nadie, la verdad que nadie se lo esperaba: ser el Premio Revelación de la segunda etapa de la Rutas de América. Fue una prueba durísima. Arrancamos con buen clima en la largada, pero después el calor empezó a sentirse fuerte y el viento pegó de frente en varios tramos, lo que complicó mucho nuestro andar en la ruta.

Además, en un momento íbamos en escalera y me tocó ir pegado a la banquina, algo muy difícil y riesgoso, porque cualquier movimiento en falso puede terminar en caída y eso significa quedarse afuera de la carrera. Por suerte pudimos mantenernos firmes.

Para todo el grupo es una enorme satisfacción recibir este reconocimiento. Es un premio que nos motiva muchísimo a todos los que formamos parte del Club Ciclista Libertad. La cronometrada también fue muy dura, exigente desde lo físico y lo mental, pero logramos recuperarnos y seguir adelante.

Ahora ya estamos prontos para la etapa de mañana, que irá desde José Enrique Rodó hasta Santa Lucía, sobre una distancia cercana a los 160 kilómetros. Vamos con ilusión, con esperanza y con la convicción de seguir por el buen camino, buscando resultados importantes en esta competencia tan exigente».

Juan Caorsi el ganador, Ignacio Maldonado el nuevo maya Oro.

El primero en llegar fue Juan Caorsi, fue una accidentada segunda etapa con dos caídas

El competidor del Armonía Cycles Club se quedó con la victoria.

Ignacio Maldonado es nuevo líder de la general.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/eju2