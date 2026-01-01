Gerardo Zambrano: “La ganadería vivió un año excepcional, pero Uruguay tiene un serio problema de competitividad”

El presidente de Zambrano & Cía. realizó un balance del año agropecuario, destacó el impacto positivo del clima y los mercados internacionales, advirtió sobre los costos internos y llamó a no “gastar a cuenta” pese al buen momento del sector.

En el cierre de un año particularmente favorable para buena parte del agro uruguayo, Gerardo Zambrano, presidente de Zambrano & Cía., analizó el desempeño del sector productivo durante el 2025, con especial énfasis en la ganadería, el clima, los mercados y los desafíos estructurales que enfrenta el país.

“El 2025 fue, sin ninguna duda, un año excepcional para la ganadería”, afirmó Zambrano, al señalar que confluyeron dos factores determinantes: un clima ampliamente favorable desde la primavera pasada y un mercado internacional firme, con fuerte demanda y precios sostenidos.

Clima y mercados: un combo determinante

“El clima acompañó prácticamente todo el año, y eso en el campo es clave. Cuando hay pasto, todo fluye mejor”, sostuvo. A ello se sumó un escenario internacional con escasa oferta de carne y un consumo sostenido que permitió absorber los aumentos de precios sin afectar la demanda.

Uruguay, país netamente productor y exportador, con cerca del 80% de su producción ganadera destinada al exterior, se vio especialmente beneficiado. “Ese combo de clima y precios explica por qué la ganadería fue la vedette del sistema productivo”, resumió.

Zambrano repasó también el desempeño de otros sectores como la Agricultura, con un rol clave como soporte de la ganadería, tanto en corrales como en suplementación. Por su parte la Lechería mostró una recuperación luego de varios años difíciles, aunque con una reciente baja de precios, señaló. Sobre el arroz, Zambrano dijo que el cereal vuelve a enfrentar una caída de precios que afectará la rentabilidad, mientras que la forestación continúa muy activa, impulsada por la demanda de las plantas de celulosa.

Consultado por el rubro ovino, Zambrano remarcó que el sector está condicionado por problemas estructurales de mano de obra y rentabilidad, lo que se refleja en un stock en constante descenso, aunque con cierta mejora reciente en el valor de la carne y lanas finas.

“No veo una recuperación del stock ovino, sí una estabilización. El vacuno sigue siendo el eje del sistema productivo y lo va a seguir siendo por bastante tiempo”, señaló.

2026: buenas perspectivas, pero con cautela

De cara a 2026, Zambrano se mostró moderadamente optimista. “Las perspectivas de demanda y precios son buenas. La carne tiene ciclos largos y la recuperación de stock a nivel mundial lleva tiempo”, explicó.

Sin embargo, advirtió sobre los problemas internos que condicionan la competitividad del país. “Uruguay tiene un problema serio de costos, de tipo de cambio y de ineficiencia del Estado. Con valores altos, eso se disimula; si los precios bajan, aparece la verdadera dificultad”.

“El riesgo es gastar a cuenta. Hay que disfrutar el buen momento, pero con cautela”, subrayó.

Mercosur, acuerdos y aranceles

Zambrano fue crítico con la situación comercial del país: “El Mercosur sigue siendo una traba. Uruguay paga aranceles millonarios mientras competidores directos ya tienen acuerdos firmados”.

Sobre el tratado con la Unión Europea, se mostró escéptico: “Estuvo para firmarse y se complicó. No soy optimista en el corto plazo”. En cuanto al acuerdo transpacífico, destacó su valor estratégico, aunque recordó que su impacto no será inmediato.

Sanidad: una deuda histórica

Otro de los puntos fuertes de la entrevista fue la preocupación por la situación sanitaria. “La garrapata es un problema histórico que le cuesta millones de dólares al país. No encararlo como política de Estado es no tener claras las prioridades”, afirmó.

Zambrano también cuestionó la falta de recursos y capacidad de reacción del Ministerio de Ganadería en temas clave como la sanidad animal, recordando antecedentes como la brucelosis.

Finalmente, centrado en lo empresarial, Gerardo Zambrano destacó un año muy activo para Zambrano & Cía., con crecimiento en volumen de remates, expansión de servicios e incorporación de nuevas herramientas. “Atender uno o dos remates por día con eficiencia no es fácil, pero el equipo respondió”, valoró.

“Somos una empresa familiar, con vocación de servicio, y eso es lo que nos permitió crecer y sostenernos en el tiempo”, concluyó, adelantando que para 2026 se vienen nuevos servicios y ampliación de rubros.

