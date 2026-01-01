Gastón Araujo: “2025 fue un año muy positivo y ya estamos pensando en nuevos desafíos para 2026”

En el cierre de un 2025 intenso para el sector agropecuario, dialogamos con Gastón Araujo, principal de la firma Araujo Agronegocios, quien realizó un balance altamente positivo del año que termina y adelantó los principales desafíos comerciales que se vienen.

“Fue un año muy bueno, muy positivo. El clima acompañó y los valores también, en todas las categorías, tanto en ovinos como en vacunos. Eso es lo más importante”, señaló Araujo, destacando que el buen contexto productivo permitió consolidar y ampliar la actividad de la empresa.

El 2025 estuvo marcado por una intensa agenda de trabajo, con fuerte presencia en Pantalla Uruguay, además de remates de reproductores, ventas particulares y una creciente actividad en el rubro ecuestre. “Hubo desafíos nuevos, emprendimientos nuevos y más empresas y cabañas que confiaron en la firma, lo que nos deja muy conformes”, afirmó.

Araujo remarcó que el crecimiento también implica asumir riesgos y corregir errores: “Cuando se trabaja y se busca ser eficiente y profesional, pueden surgir errores, pero eso es parte del camino. No se equivoca el que no hace nada”.

De cara al próximo año, el consignatario ya proyecta una agenda cargada. “Estamos recibiendo llamados para nuevos remates y nuevas cabañas en 2026. Ahora estamos viendo cómo complementar esa agenda, pero son desafíos que entusiasman”, indicó.

Si bien estas fechas permiten bajar el ritmo y compartir con la familia y los amigos, el trabajo no se detiene. “Son días especiales, pero entremezclados con el trabajo. Ya estamos cerrando embarques y pensando en lo que viene”, explicó.

En ese sentido, confirmó que Pantalla Uruguay retoma su actividad en enero, mientras que en febrero la firma tendrá dos remates de cabaña, comenzando el 4 y luego otro hacia el 20 del mes, además de otros proyectos que se irán anunciando.

Finalmente, Araujo se mostró optimista con el mercado: “Hay muchos pedidos en lo particular, el mercado sigue firme, los valores se mantienen bien y hay negocios de corral con pisos muy buenos, incluso mejores de lo que se esperaba. Eso habla bien de lo que viene para adelante”.

