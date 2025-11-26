Ganadazos de Megaagro en Pantalla Ururugay

- espacio publicitario -

Este jueves, desde la hora 9, se realizará una nueva edición del remate de Pantalla Uruguay con la Ganadera Hereford de primavera, que contará con la participación de la firma Megaagro, la cual pondrá a la venta una destacada consignación de unos 400 vacunos en diferentes categorías y zonas del país.

En diálogo con Marcos Russo, integrante de la firma, expresó que “la oferta es muy interesante, con ganados de calidad y muy bien ubicados, en un momento extraordinario para el sector agropecuario”.

La oferta de Megaagro

Entre los lotes más relevantes se destacan terneros en Tacuarembó de «Del Cerno», una «flor de ternerada sola marca, de estancia, de excelente conformación, de muy buen barril, largos con buenos cuartos, todo genética de El Yunque, muy parejos en clase y tipo. En durazno, de estancia El Molino, muy buen lote de terneros Braford y sus cruzas, de buenas estructuras carniceras, largos, anchos, de buen hueso. Parejos en clase y estado, con alguna diferencia de tamaño por largo de parición. En Salto, de Juan Carlos de Souza, buena ternerada Hereford y sus cruzas, están haciendo el año, ganado bien carnicero de buen tipo y bien conformados, con buen desarrollo para la edad, bien encaminados, van a ser una buena invernada. Piezas de cría en Canelones de Pedro Guersi, muy lindo lote de vacas carniceras, de buenas conformaciones, buen hueso y buenos cuartos, vacas de buen tamaño bien formadas. Parejas en clase y estado con terneros de lindos tipo, hijos de toros de AA de Las Rosas y Los Pinos.

Finalmente, terneros y terneras de Del Cerno, muy buen lote mixto, ganado de estancia, sola marca, parejos en su clase y tipo carnicero, genética El Yunque. Además, en Treinta y Tres, de Ganadera los Ceibos SAS, buen lote de terneros de cruzas carniceras con un buen desarrollo óseo, con buenas estructuras. Ternerada mayoría pareja, con alguna diferencia en peso por fecha de nacidos.

Todos los lotes ya están disponibles para consulta y preofertas en la web de Pantalla Uruguay y de Megaagro. El equipo comercial de la firma estará atendiendo desde Montevideo y en el norte del país para asesorar a los inter

