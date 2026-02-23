Fútbol Sala: Tigre ganó primero y Ceibal después

La octava fecha de la primera rueda en la Divisional «A» del Fútbol Sala, despuntó el sábado, con los dos primeros partidos pactados. La imposición de Tigre sobre Universitario en el registro final de 7 a 6, mientras Ceibal y Ferro Carril protagonizaron el siguiente juego. En este caso la victoria fue de Ceibal por 7 a 4. Ayer domingo se prolongaba la nueva secuencia. Lo concreto es que la Liga Salteña de Fútbol Sala retomó la actividad después del paréntesis, tanto en la «A» como en la «B». En la nota gráfica remitida a EL PUEBLO por parte del presidente de la Liga, José Gabriel De Los Santos, aparecen los dos árbitros y los capitanes de Ceibal y Ferro Carril. Los 11 goles que llegarían y con Ceibal para vencer.

Río Negro a la final con goleada; Agraria padeció

Con un triplete de Excequiel Vázquez y un tanto de Ezequiel Cabral, Río Negro goleó 4-0 a Liga Agraria y se metió en la final del Regional Litoral. Esta victoria no solo le permite ir por el título, sino que además le asegura un lugar entre los ocho mejores de la Copa Nacional.

LOS DETALLES DE LA DEFINICIÓN

* Rival: Nueva Palmira (quien eliminó a Guichón por penales).

* Estrategia: La Albiceleste iniciará la serie como visitante para definir el título en el Parque Liebig’s.

* Arbitraje: Correcta labor de la terna maragata liderada por Gerardo Azuri.

Fray Bentos celebra y se ilusiona con una nueva corona regional. Eso es concreta. Para la Liga Agraria, el dobles revés, teniendo en cuenta la caída por 6 a 0 ante Young en categoría Sub 18. Fueron 10 goles en contra, a la luz de los cuatro de Río Negro Capital (Fray Bentos).

Tirando la bronca….

“Primero que nada me acaban de mandar como trazaron las líneas del gol de Nacional, es mano y también es offside. Una vergüenza». «Iban más de dos minutos cuando hacen el gol, y había dado dos sin que pasara nada extra”. «El juez puede extenderlo de ser necesario, pero no había sucedido nada que lo justifique, es más salió una pelota despedida de nosotros y pensé que lo terminaba ahí porque iban 47, lo siguió y termina en el gol». «Todo lo contrario en el segundo tiempo que dio seis minutos y cuando llegaron, lo terminó enseguida”. “Me enloquezco cuando veo en la tablet la expulsión de Cardozo, ni lo toca. No fue falta, ni siquiera fue falta». «Lo de hoy fue un despojo, hicimos un esfuerzo enorme y que pase esto de esta manera … Un equipo grande no necesita esto”. “Se dio en tres fechas que tenemos este tipo de fallos como el de hoy y el de Central Español con un penal antes del minuto que todo el mundo vio que no fue y te condiciona un partido“.

En este caso, cuando las derivaciones no faltan. Sucedió tras la imposición de Nacional sobre Progreso en el marco de la tercera fecha del Campeonato Apertura. Las polémicas no faltaron, los cuestionamientos tampoco. El DT de Progreso, LEONEL ROCCO, tiró la bronca. ¿No fue para menos, después de lo que pasó?

Liga Uruguaya de Básquetbol: Para saberlo bien

Los seis primeros, arrastrando los puntos obtenidos en la fase regular jugarán la denominada Liguilla, a dos ruedas todos contra todos para definir los puestos del uno al seis de los playoffs. En la parte alta se ubicaron: Peñarol 39, Hebraica y Macabi 36, Nacional 34, Malvín 34, Defensor Sporting 34, Aguada 33. En la parte baja se situaron: Unión Atlética 33, Biguá 33, Urunday Universitario 31, Goes 28, Welcome 26, Cordón 23. Estos seis equipos, arrastrando los puntos obtenidos en la fase regular disputarán el Reclasificatorio, a dos ruedas todos contra todos. Los dos primeros clasificarán a playoffs como 7º y 8º. Y los dos últimos descenderán a la Liga de Ascenso 2027. En caso de empate por un descenso, se jugará un solo partido definitorio, en cancha neutral.

PLAYOFFS

Tras la culminación de los hexagonales, comenzarán los play-offs. Los cuartos de final serán: 1º vs. 8º (serie D), 2º vs. 7º (serie C), 3º vs. 6º (serie B) y 4º vs. 5º (serie A). En semifinales, se enfrentarán: D vs. A, C vs. B. Los ganadores jugarán la serie final para definir el título de campeón.

