Fútbol Sala: En la «A» y en la «B»:¡todo impacta, todo!

Este fin de semana se suma una nueva etapa tanto en la Divisional A como en la B. Con triple jornada en Universitario y Salto Uruguay, y doble actividad en Nacional, los equipos buscan posicionarse de cara al cierre de la primera rueda. El hecho es que la Liga Salteña de Fútbol Sala no detiene su marcha y este sábado 28 y domingo 1 de marzo pondrá en escena una programación de impacto. Mientras la Divisional A disputa su novena fecha, la Divisional B acelera el paso cumpliendo ya su décima jornada de la Primera Rueda. El plato fuerte de la jornada sabatina tendrá lugar en el gimnasio de Universitario, donde el equipo rojo recibirá a Ferro Carril en el cierre de la noche, un duelo que siempre genera expectativa por la jerarquía de ambos planteles. Por su parte, el domingo la actividad se diversificará con encuentros clave para las aspiraciones de ascenso en la «B», destacándose el choque entre Arsenal y Almagro en el gimnasio de Nacional.

Campeonato Salteño

Divisional A – 9ª Fecha (1ª Rueda)

Divisional B – 10ª Fecha (1ª Rueda)

📅 Sábado 28 de febrero

🏟️ Gimnasio de Universitario

Hora Partido 19:00 Barrio Artigas vs Paso del Bote 20:30 Tigre vs Sol de América 22:00 Universitario vs Ferro Carril

🏟️ Gimnasio de Nacional

Hora Partido 20:00 Huracán vs CAAS 21:30 Parque Solari vs Rowing

📅 Domingo 1º de marzo

🏟️ Gimnasio de Salto Uruguay

Hora Partido 19:00 Fénix vs River Plate 20:30 Palomar vs Cerro 22:00 Barcelona vs Albión

🏟️ Gimnasio de Nacional

Hora Partido 20:00 Sub 21 vs Ceibal 21:30 Arsenal vs Almagro

Liga Salteña de Fútbol Sala: Con la segunda de la segunda rueda

Viernes 27 de febrero. Y con el penúltimo día del mes, se juega también la segunda fecha de la segunda rueda en el Campeonato Salteño de Fútbol Femenino.

Los dos partidos en el Gimnasio de Nacional. Desde EL PUEBLO, una manera de pasar revista a la acción en puerta.

Campeonato Salteño de Fútbol Sala Femenino.

Segunda fecha de la segunda rueda.

Día de disputa: viernes 27 de febrero.

Escenario de juego: Gimnasio de Nacional Fútbol Club.

LOS PARTIDOS

Hora 20.30′- Huracán vs CAAS.

Hora 22- Paso del Bote vs Tigre.

De los Súper Sénior a los Sénior también

Liga de fútbol SÚPER SENIOR, llama a inscripciones de clubes para la temporada 2026. De acuerdo a la información remitida a EL PUEBLO, será el día martes 3 de marzo, en la sede de Parque Solari a la hora 20. A su vez, en el caso de la Liga de Fútbol Sénior, desarrollaba ayer jueves la asamblea anual ordinaria. Hasta la hora 19.30′ se recibían las listas para la elección de nuevas autoridades. En el plano deportivo en tanto, un aspecto para subrayar. Un total de 9 equipos nuevos, para acceder a esta temporada 2026. Si bien es cierto que algunos se alejaron, otros solicitan el ingreso, como para que la Liga Sénior no sufra resquebrajamiento alguno a ese nivel. En la Liga Salteña de Fútbol asimismo, permanece abierto el período de inscripción de árbitros, mientras se va apuntando a la Asamblea Anual Ordinaria prevista para el jueves 5 de marzo.

El caso de Alexander Medina… y «tendrá que ser lo que no ha sido»

El nombre de Alexander Medina, no hay dudas, retumbó en la otra orilla, desde el momento que asumió como nuevo Director Técnico de Estudiantes de La Plata, supliendo a Eduardo Dominguez. El «Cacique» de principio de los años 90 jugando en selecciones juveniles de Salto, como paso previo al fútbol rentado. Tras la decisión del comando directivo de Estudiantes de concederle el control técnico del plantel «pincharrata» para Alexander, mezclas de adhesiones y rechazos. En este segundo caso, el hincha de Estudiantes sintetiza el pensamiento que «Medina algo tendrá que ganar porque todavía no ganó nada importante, más allá de alguna clasificación puntual». A su vez, los colegas han rescatado la estadística del salteño como DT y parecen coincidir en que «sus pergaminos son limitados, por lo que está obligado a ser lo que hasta el momento no ha sido»

