Fútbol Femenino Sub 17: Un solo de Ceibal: 4-0

Jugando el lunes a la noche en el Parque Tomás Green de Tigre, para que Ceibal y Ferro Carril resolvieran el título a nivel de la Sub 17 en Fútbol Femenino. La imposición de Ceibal fue elocuente, para generar el 4 a 0 definitivo, con goles de Mía Fernández, Martina Ferrari, Aldana Mández y Florencia Ugolino. De lo que no hay dudas otra vez con Ceibal, tratándose del femenino: un perfecto todo. En calidad y en goles. Hay que tener en cuenta que fue Campeón del Clausura, de los play off y definitivamente Campeón Salteño. El partido definitivo fue en campo de juego, pero la celebración en el Parque Rufino Araújo al paso de las horas. Desde el delegado Javier Da Col a EL PUEBLO, esta foto para compartir. Ahí está el plantel de Ceibal. Las dueñas de la categoría.

Los 17 títulos de la historia campeona: ¡A River Plate lo tapan las copas!

Con River Plate en Divisiones Juveniles, a la medida de la búsqueda que se han propuesta. Sucede que desde la Comisión Directiva ha existido un fuerte amparo a la continuidad de JAVIER GONZÁLEZ como Director Técnico y Franco Pereira en calidad de Preparador Físico.

Con River Plate es del caso plantear esta aureola que rige, con la victoria una y otra vez, como factor desencadenante. A la hora de determinadas confesiones-estadísticas desde Javier González en EL PUEBLO, el remarque es especial, desde el momento que se trata de cinco años de trabajo del Profesor Franco y cuatro años del DT, «por lo tanto hay que hablar de 17 títulos oficiales, entre Torneos Apertura, Clausura, tabla anual, liguilla y cuatro Campeonatos Salteños». La toma gráfica es indicativa. En la sede de River Plate, Javier y Franco, más todas esas copas del reflejo ganador de River Plate. Cuando se establece que a River Plate lo tapan las copas,. simplemente que es así. Si algo que no cabe, son las dudas.

Juan Antonio Da Silva, el presidente de Barrio Albisu: «No podemos gastar el dinero que no tenemos»

Antes de finalizar el año, tiene obligadamente que haberse jugado la eliminatoria departamental entre el Campeón de la Liga Salteña y el Campeón de la Liga de las Colonias Agrarias. El hecho es que recién el 30 de diciembre surgirá el Campeón de la Liga Salteña, por lo tanto NO existe tiempo calendario, para afrontar ese partido ante Barrio Albisu. Pero es concreto que Barrio Albisu declinará esa opción que podría valer su pasaporte a la Divisional «A» del Campeonato del Interior. Ayer al mediodía en «La Trastienda del Fútbol» de Radio Arapey, el presidente Barrio Albisu, Juan Antonio Da Silva, aclaró sobre base de realismos «que decidimos bajarnos de esa chance, porque jugar en la «A» significa costos que nosotros no estamos en condiciones de afrontar. La decisión es jugar en el Torneo de la Divisional «B», tal como lo hicimos este año. Pero la verdad es una: no podemos gastar el dinero que no tenemos». Barrio Albisu es el reciente Campeón de la Liga Agraria y por segunda vez en la historia. Por la Liga Salteña ya tienen asegurada su participación, Arsenal, Universitario y Gladiador. El Campeón Salteño 2025 igualmente se sumará: Ceibal, Nacional o Ferro Carril.

Para la historia

Es el nuevo Campeón de la Liga Agraria. El equipo orientado por Luis «Cono» Martínez, a la medida del objetivo contemplado. Barrio Albisu, el que ha sumado imposiciones, hasta la recompensa del final. Un total de 16 partidos afrontados, hasta la consagración.

