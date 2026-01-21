Furtado cuestiona la falta de gestión en la ciudad

La situación de los espacios públicos en Salto desató un cruce político en las últimas horas. Tras el anuncio oficial sobre la compra de maquinaria, la oposición salió al cruce de las autoridades locales. Mario Furtado, quien lideró Servicios Públicos en la gestión anterior y hoy ocupa el cargo de coordinador de Bancada del Frente Amplio en la Junta de Salto, habló con Diario El Pueblo y brindó su versión de los hechos. El exjerarca aseguró que la actual administración recibió una flota operativa para estas tareas.

Ciudadanos y dirigentes políticos salieron a mostrar en sus redes sociales lo que denuncian como “estado de abandono” que muestran diversas plazas y parques. Algunos vecinos volcaron sus quejas con fotos de pastizales que superaron largamente la altura de los bancos. Esta presión social obligó al Gobierno departamental a reaccionar con anuncios de inversión. Para Furtado, el problema no fue la falta de herramientas, sino una deficiente organización de los recursos existentes.

La herencia en el área de Servicios Públicos

El exdirector defendió el estado del equipamiento entregado al finalizar el período de Andrés Lima. Según su relato, el sector de Espacios Verdes quedó con la logística necesaria para cumplir con el cronograma básico. Furtado indicó que la transición incluyó informes detallados sobre la maquinaria que estaba en funcionamiento. El exjerarca desestimó que la crisis actual se deba a un parque de herramientas obsoleto o inexistente.

Furtado recordó que durante años se mantuvo la ciudad en condiciones aceptables con los recursos disponibles. La entrega de mando contempló un inventario de desmalezadoras y tractores que, a su entender, eran suficientes. El dirigente atribuyó el descuido de las ciclovías y los paseos a una falta de mando técnico. Para la administración anterior, el personal supo responder a las exigencias sin necesidad de compras de emergencia.

Furtado dijo que, a su entender, el problema radica en la falta de funcionarios: entre los cesados, el final de contrato de los beneficiarios de Uruguay Impulsa y la rescisión de los monotributistas, Servicios Públicos quedó sin gente suficiente para ejecutar los trabajos. Agregó que es un área a la que casi nadie quiere ir porque el trabajo no es sencillo, por eso cumplen tareas allí los que recién ingresan.

Placita Libertad (Cien Manzanas) – Foto: Facebook Omar Jesús Pierlet

El anuncio oficial como una respuesta tardía

La compra de cinco máquinas cortacésped y sopladoras es vista por Furtado como un parche ante la crítica. El exdirector considera que el anuncio de Sebastián Carballo llegó cuando la situación ya era insostenible. Furtado manifestó que la incorporación de estas herramientas no soluciona el problema de fondo en la ciudad.

El coordinador de Espacios Verdes informó sobre la llegada de tres desmalezadoras nuevas para reforzar las cuadrillas. Carballo señaló que estos equipos permitirán agilizar las tareas en las zonas de mayor demanda. Sin embargo, Furtado cuestionó si estas compras realmente eran la prioridad número uno del sector. El exdirector planteó que el mantenimiento preventivo falló durante meses, provocando el estado actual de los paseos públicos.

La reorganización pedida por el Intendente

Días atrás, el intendente Carlos Albisu mantuvo una reunión de carácter urgente con sus mandos medios. En ese encuentro, el mandatario exigió una reorganización inmediata de los trabajos de limpieza. Albisu solicitó optimizar el capital humano disponible para dar respuesta a los puntos críticos de Salto. Furtado interpretó este pedido como una admisión tácita de que las cosas no se estaban haciendo bien.

Para el exdirector de Servicios Públicos, la orden del intendente confirmó que existía un desorden interno. Furtado sostuvo que la falta de respuestas no se soluciona solo con máquinas nuevas, sino con planificación. La reorganización de los recursos logísticos debió ocurrir mucho antes de que el pasto ganara las plazas. El dirigente lamentó que se perdiera tanto tiempo en discusiones burocráticas mientras el vecino sufría el descuido.

El fantasma de la falta de repuestos

Uno de los puntos que marcó la gestión actual fue la rotura constante de la maquinaria pesada. Carballo adelantó que proyectan comprar un tractor con rotativa para los predios más grandes. Furtado contó que durante su gestión el mantenimiento de los tractores era una tarea diaria y sin pausa. El exfuncionario insinuó que la falta de previsión mecánica pudo haber sacado de circulación a los equipos heredados.

La compra de un equipo «giro cero» fue otra de las promesas de la coordinación de Espacios Verdes. Este tipo de tecnología permitiría trabajar con mayor velocidad en superficies llanas y extensas. Furtado explicó que estas máquinas son útiles, pero requieren operarios muy capacitados. El exjerarca mostró su preocupación por la sostenibilidad de estas nuevas inversiones en el mediano plazo.

Equipamiento nuevo adquirido por el Gobierno de Salto (actualmente en funcionamiento). Foto: Gobierno de Salto

El impacto en el turismo y la convivencia

Salto, como destino termal, sufre un impacto negativo por la imagen de sus accesos y parques. Furtado enfatizó que el descuido de la costanera afecta directamente a la industria turística local. El exdirector asegura que la ciudad siempre fue reconocida por la calidad de sus espacios de recreación. El contraste entre la realidad actual y los años previos resulta evidente para quienes visitan el departamento.

Los reclamos en redes sociales actuaron como un termómetro de la paciencia de los salteños. Furtado destacó que la gente no pide lujos, sino que el pasto esté corto en su barrio. El exfuncionario se solidarizó con los vecinos que denunciaron la presencia de insectos y suciedad. La gestión de los espacios verdes dejó de ser un tema administrativo para volverse un problema de salud pública.

Un futuro de dudas sobre la eficiencia municipal

La incorporación de las nuevas herramientas representa una apuesta fuerte del Gobierno departamental. Carballo confía en que estas máquinas mejoren la calidad del servicio. Sin embargo, desde la vereda de enfrente, Furtado mantuvo su postura crítica sobre el rumbo del área. El exdirector aseveró que seguirán de cerca el uso que se le dé a cada peso invertido.La ciudad espera que los anuncios se traduzcan en plazas limpias y seguras para los niños. Furtado concluyó que la verdadera prueba será la constancia de los trabajos en los meses venideros. El desafío de mantener Salto en orden trasciende la compra de un par de sopladoras.

