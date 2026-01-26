Fuerzas especiales que hicieron historia

En el lenguaje militar y de guerra, los grupos de élite suelen recibir nombres que evocan fuerza, especialización y prestigio, tales como “fuerzas especiales”, “comandos”, “brigadas de asalto” o “unidades tácticas”. Muchos de esos grupos se destacaron a lo largo de la historia, aquí un repaso.

Desde los espartanos a las Fuerzas Deltas, grupos de élite a través de la historia

Desde los espartanos, la Guardia Pretoriana, los Templarios, hasta las Fuerzas Delta de hoy, cuántos grupos de élites se destacaron en la historia?. Es difícil dar un número exacto porque la definición de «élite» ha evolucionado con los siglos. Sin embargo, si analizamos aquellos grupos que transformaron el arte de la guerra, tuvieron una selección rigurosa y un impacto histórico desproporcionado, podemos identificar alrededor de 20 a 25 grupos fundamentales que marcaron época.

EN LA ANTIGUEDAD, GUERREROS DE LEYENDA

En esta época, la élite se definía por la disciplina física y la resistencia extrema.

Los espartanos (Grecia): Entrenados desde los 7 años en la Agoge. No eran solo soldados, eran una sociedad diseñada para la guerra.

Lo que realmente los hacía élite no era solo su fuerza, sino la Agogé, un sistema educativo brutal diseñado para eliminar el miedo y el individualismo.

La prueba de la «Krypteia»: Al final de su entrenamiento, los jóvenes más prometedores eran enviados al campo solo con un cuchillo. Debían sobrevivir y cazar a esclavos (hilotas) rebeldes sin ser vistos. Era un entrenamiento de sigilo y terrorismo de estado.

La Falange: Su poder residía en que el escudo de un hombre protegía el costado del compañero. Perder el casco o la coraza era perdonable, pero perder el escudo era la deshonra total, porque el escudo servía para proteger a toda la unidad.

Para un espartano, el arma más importante no era la que mataba, sino la que protegía al compañero. El Aspis (Escudo): Un escudo circular de casi 1 metro de diámetro, hecho de madera reforzada con una lámina de bronce. Era tan pesado (unos 7-10 kg) que abandonar el escudo en batalla era el mayor signo de cobardía.

La Dory (Lanza): Su arma principal. Medía entre 2 y 3 metros. Tenía una punta de hierro en un extremo y un «regatón» de bronce en el otro (llamado sauroter o «matalagartos») que servía para clavar la lanza en el suelo o como arma de reserva si la punta principal se rompía.

El Xiphos: Una espada corta de doble filo. Se usaba solo cuando la falange se rompía y el combate era cuerpo a cuerpo extremo.

LOS INMORTALES (PERSIA): Una fuerza de 10,000 hombres que nunca disminuía; si uno moría, era reemplazado de inmediato para mantener el efecto psicológico de invencibilidad.

LA GUARDIA PRETORIANA (ROMA): Originalmente los guardaespaldas de los generales y luego la unidad de élite que ponía y quitaba emperadores.

A diferencia de otros grupos de élite, los Pretorianos se volvieron peligrosos para sus propios jefes. Eran la única fuerza militar permitida dentro de los límites de la ciudad de Roma. Esto les dio un poder inmenso. En el año 193 d.C., llegaron al extremo de subastar el Imperio Romano al mejor postor tras asesinar al emperador Pertinax. Ganaban hasta tres veces más que un legionario común y se jubilaban mucho antes, lo que los convertía en una casta privilegiada y, a menudo, corrupta.

Su equipo era similar al del legionario estándar, pero de una calidad muy superior y a menudo decorado con oro y plata.

El Gladius: La famosa espada corta romana (unos 50-60 cm). Estaba diseñada principalmente para apuñalar más que para cortar, ideal para el combate cerrado donde no había espacio para mover los brazos.

El Pilum (Jabalina): Una lanza arrojadiza con un cuello de hierro suave. Al impactar en un escudo enemigo, se doblaba, haciendo imposible que el enemigo la arrancara o la lanzara de vuelta, dejando al oponente indefenso.

El Pugio: Un puñal táctico que llevaban al lado izquierdo. Era un arma de último recurso y un símbolo de estatus militar.

EL BATALLÓN SAGRADO DE TEBAS: Formado por 150 parejas de hombres vinculados emocionalmente, bajo la premisa de que nadie lucharía con más fiereza que alguien que protege a su ser amado.

LA EDAD MEDIA, ORDENES Y FANATISMO

Aquí la élite se mezcló con la religión y los códigos de honor estrictos.

CABALLEROS TEMPLARIOS: La orden militar cristiana más famosa. Eran monjes-guerreros que tenían prohibido retirarse a menos que la proporción fuera de 3 contra 1.

Aunque los recordamos como guerreros con cruces rojas, su verdadero poder fue económico. El cheque de viaje: Inventaron un sistema donde un peregrino podía depositar dinero en Francia y retirarlo en Jerusalén mediante una carta codificada. Esto los hizo inmensamente ricos.

Tenían prohibido rendirse. Un Templario no podía retirarse de una batalla a menos que todas las banderas cristianas hubieran caído, lo que los convertía en fuerzas de choque suicidas pero altamente efectivas.

El equipo de un Templario estaba diseñado para la carga de caballería pesada: el «tanque» de la Edad Media.

La Espada de Armar: Una espada de una mano con forma de cruz. Era equilibrada y robusta, capaz de cortar miembros y romper cotas de malla.

La Lanza de Caballería: Una lanza larga de madera de fresno. En una carga, la fuerza de todo el caballo se concentraba en la punta de esta lanza.

La Maza de Armas: Muy popular en las Cruzadas. Como los enemigos empezaron a usar armaduras más fuertes, las espadas a veces no cortaban; las mazas, en cambio, estaban diseñadas para triturar huesos y abollar cascos por puro impacto.

LOS HASHASHIN (SECTA DE LOS ASESINOS): Expertos en guerra asimétrica y asesinatos selectivos en Oriente Medio; de ellos deriva la palabra «asesino».

Operando desde su fortaleza de Alamut, este grupo no buscaba ganar batallas, sino aterrorizar a los líderes. Podían pasar años viviendo como sirvientes o mendigos cerca de un objetivo antes de atacar. Su arma preferida era la daga, nunca arcos o veneno, porque el asesinato debía ser público y personal para generar terror. Se dice que un líder enemigo despertó una mañana con una daga clavada en su almohada y una nota que decía: «Lo que está clavado en la madera, podría haber estado clavado en tu pecho». El líder se rindió de inmediato.

A diferencia de los demás, ellos evitaban el combate abierto. Sus armas eran para el asesinato selectivo.

La Daga de Doble Filo: Su arma icónica. Era pequeña, fácil de ocultar en la manga o en el cinturón. A menudo la usaban para atacar el cuello o el corazón en lugares públicos.

Ballestas de mano: Utilizaban versiones pequeñas y silenciosas para eliminar centinelas a distancia sin alertar a los demás.

El «Arma Psicológica»: A menudo dejaban una nota o un objeto personal de la víctima sobre su almohada mientras dormía, demostrando que podían haberla matado si hubieran querido.

LA GUARDIA VARANGIA: Vikingos contratados por el Imperio Bizantino para ser la guardia personal del emperador. Eran temidos por sus hachas de doble filo.

SAMURAIS (JAPÓN): Más que una unidad, una clase social regida por el Bushido. Los Shinobi (Ninjas) eran su contraparte de élite en espionaje.

LA ERA DE LA POLVORA Y LA EXPANSIÓN

Con las armas de fuego, la élite pasó a ser una cuestión de puntería, formación y valor bajo fuego.

LOS JENIZAROS (IMPERIO OTOMANO): El primer ejército moderno permanente de Europa. Eran reclutados de niños, convertidos al Islam y entrenados para una lealtad absoluta al Sultán.

LOS HÚSARES ALADOS (POLONIA): Considerados la caballería más letal de la historia, famosos por las «alas» en sus espaldas que generaban un ruido aterrador al cargar.

LA VIEJA GUARDIA (FRANCIA): Los soldados más veteranos de Napoleón. Solo entraban en combate en momentos críticos («La Guardia muere, pero no se rinde»).

LA ERA MODERNA, ESPECIALIZACIÓN Y TECNOLOGÍA

Hoy, la élite no se define por la fuerza bruta, sino por la inteligencia, la infiltración y la capacidad de actuar en cualquier entorno.

SAS (REINO UNIDO): El «padre» de las fuerzas especiales modernas. Su lema es «Who Dares Wins» (Quien arriesga, gana).

FUERZA DELTA/NAVY SEALS (EE. UU.): Los primeros enfocados en contraterrorismo y misiones quirúrgicas; los segundos, expertos en entornos marítimos y nocturnos. Hoy en día, Delta (1st SFOD-D) es la cúspide de las operaciones especiales de EE. UU. junto a los SEALs. Su proceso de selección es legendario. Una de las pruebas finales es una marcha de 40 millas (64 km) cargando una mochila pesada por terreno montañoso, solos y sin indicaciones de tiempo. Los instructores no les dicen cuánto tiempo tienen; solo esperan a ver quién se rinde psicológicamente. A diferencia de lo que muestran las películas, Delta busca hombres maduros (promedio de 30 años) que parezcan personas comunes. Su objetivo es «desaparecer» en una multitud, no parecer un fisicoculturista.

En la élite moderna, el arma es un sistema que se adapta a la misión. HK416: Un rifle de asalto de fabricación alemana, extremadamente fiable en condiciones de arena o agua. Es el estándar de oro para las unidades de operaciones especiales.

Glock 17/19: Pistolas de polímero ligeras y con gran capacidad de munición.

Silenciadores (Supresores): Casi obligatorios en sus misiones para mantener el factor sorpresa y permitir la comunicación interna sin el ruido ensordecedor de los disparos.

Visión Nocturna (GPNVG-18): Sus «cuatro ojos». Estas gafas les permiten ver en la oscuridad total con un ángulo de visión casi humano, dándoles una ventaja injusta sobre cualquier enemigo convencional.

GURKHAS (NEPAL/REINO UNIDO): Soldados conocidos por su valentía extrema y su cuchillo kukri. Siguen siendo parte vital del ejército británico.

SAYERET MATKAL (ISRAEL): Especialistas en reconocimiento profundo y rescate de rehenes, conocidos por ser implacables y fríos en misiones de inteligencia.

La historia ha pasado de grupos de miles (como los Inmortales) a grupos de apenas unos pocos cientos de operadores altamente tecnificados. Lo que no ha cambiado es el factor psicológico: la idea de que estos hombres son distintos al soldado común.

