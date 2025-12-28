Fuerza Aérea Uruguaya combate incendio forestal en el cerro La Coronilla, en Minas

La Fuerza Aérea Uruguaya desplegó en la jornada de este domingo un operativo aéreo en el cerro La Coronilla, en la ciudad de Minas, donde se combate un incendio forestal que mantiene en alerta a las autoridades. La intervención se realiza en apoyo directo a la Dirección Nacional de Bomberos, con personal y medios aéreos trabajando de forma sostenida en la zona afectada.

Según informó la propia Fuerza Aérea a través de su Dirección de Comunicación Institucional, para el cumplimiento de esta misión se empleó un helicóptero Bell 212 del Escuadrón Aéreo N.° 5 (Helicópteros), una aeronave especialmente preparada para este tipo de operaciones. A su vez, se sumaron drones del Servicio de Sensores Remotos Aeroespaciales, que permiten obtener información precisa del terreno y del comportamiento del fuego en tiempo real.

El operativo se desarrolla de manera coordinada entre la Fuerza Aérea Uruguaya, la Dirección Nacional de Bomberos y con el apoyo de efectivos y medios de la Armada Nacional, reforzando un esquema interinstitucional que resulta clave ante este tipo de emergencias.

Desde la Fuerza Aérea se destacó que estas acciones forman parte de su compromiso permanente con la protección de la población y la preservación del entorno natural, especialmente en escenarios de riesgo ambiental como los incendios forestales, que se intensifican en esta época del año.

La información fue comunicada oficialmente por la Dirección de Comunicación Institucional de la Fuerza Aérea Uruguaya, a cargo de la Cnel. (Nav.) Marisol Diana, en un parte emitido este 28 de diciembre de 2025.

