Fuerte movimiento en el mercado de tierras rurales: 2025 marcó récord histórico en precios

El valor de la hectárea rural en Uruguay alcanzó un récord en 2025, pese a una caída en la superficie comercializada, según datos oficiales.

El mercado de compraventa de tierras rurales en Uruguay registró durante 2025 un intenso nivel de actividad, aunque con menor superficie comercializada que el año previo. Los datos, difundidos por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), muestran que el valor promedio de la hectárea alcanzó el nivel más alto desde que existen registros.

En total, se concretaron 1.718 operaciones de compraventa de padrones rurales de 10 hectáreas o más, que abarcaron una superficie global de 258.942 hectáreas. La cifra representa una caída de 31% en el área comercializada respecto a 2024, confirmando una retracción en la oferta de tierras, aunque no así en su valorización.

- espacio publicitario -

El monto total operado superó los US$ 1.081 millones, mientras que el precio promedio nacional se ubicó en US$ 4.178 por hectárea, un incremento de 5% frente al año anterior y el registro más elevado de la serie histórica iniciada en el año 2000.

📈 Mayor dinamismo en el segundo semestre

El comportamiento anual mostró una clara aceleración en la segunda mitad del año. Entre enero y junio se realizaron 676 operaciones por unas 111 mil hectáreas, mientras que de julio a diciembre se concretaron 1.042 transacciones que explicaron casi 148 mil hectáreas comercializadas.

El trimestre de mayor precio promedio fue julio-setiembre, cuando la hectárea se ubicó en el entorno de los US$ 4.455, reflejando una demanda firme por campos de mayor productividad.

📊 Diferencias marcadas entre departamentos

El informe oficial evidencia una fuerte heterogeneidad territorial, tanto en valores como en volumen de negocios.

📍 Departamento 💲 Precio promedio (US$/ha) Colonia 9.707 Soriano 7.964 San José 6.842 Artigas 2.300 Tacuarembó 2.720

Por otra parte, los departamentos con mayor superficie comercializada fueron Paysandú, Durazno y Treinta y Tres, que en conjunto concentraron casi un tercio del total de hectáreas transadas en el año.

🌾 Predios pequeños dominan el mercado

El estudio de la DIEA también confirma que el mercado continúa atomizado en cantidad de operaciones. El 72% de las transacciones correspondió a predios de entre 10 y 100 hectáreas, aunque ese segmento explicó apenas el 17% del área total vendida.

En el extremo opuesto, las operaciones de gran porte, campos mayores a 2.000 hectáreas, representaron solamente el 1% de las transacciones, pero concentraron el 23% de la superficie comercializada y el 21% del monto total operado.

La mayor proporción de tierras vendidas se ubicó en la franja de valores intermedios, especialmente entre US$ 3.000 y US$ 4.000 por hectárea, rango que explicó el 28% del total del área comercializada.

A su vez, casi dos tercios de los padrones vendidos correspondieron a suelos de productividad media o baja, según su índice de capacidad productiva.

📍 Salto en el contexto nacional: actividad moderada, valor sólido

En el Departamento de Salto, la actividad de compraventas de tierras en 2025 se caracterizó por un nivel de transacciones intermedio en comparación con otros departamentos del país, con un volumen de operaciones y valores que reflejan tanto su perfil productivo como la dinámica del mercado rural.

Según los datos semestrales procesados por la DIEA para el primer semestre de 2025, Salto registró 26 operaciones de compraventa de tierras rurales por unas 2.461 hectáreas vendidas. El precio promedio fue de aproximadamente US$ 3.427 por hectárea.

Este promedio ubica a Salto por debajo de la media nacional, pero dentro de un rango competitivo frente a la heterogeneidad de precios entre departamentos, y coincide con su tradición productiva orientada fuertemente a sistemas ganaderos y mixtos, que suelen influir en valores más moderados frente a zonas de alta aptitud agrícola.

La actividad observada en Salto en 2025, modesta en cantidad de operaciones y superficie frente a focos como Paysandú o Durazno, responde a varios factores estructurales como el perfil productivo regional: predominio de sistemas ganaderos o mixtos que suelen transarse a valores por debajo de los departamentos con suelos altamente agrícolas. Escala de operaciones: muchos negocios corresponden a fracciones medianas a pequeñas, que incrementan el número de transacciones, pero reducen el peso en superficie total. Contexto general de valorización: aunque el valor promedio local es menor que el promedio nacional, el mercado en Salto también muestra estabilidad y respuestas valorizadoras frente a la demanda de tierras en todo el país.

Con los datos de 2025, la estadística oficial de precio de la tierra completa 26 años de registros ininterrumpidos. Desde el año 2000 se realizaron 47.588 operaciones, que implicaron la comercialización de más de 10 millones de hectáreas en todo el país.

El valor promedio alcanzado en 2025 marca así un récord histórico, consolidando la tendencia de valorización de la tierra como activo estratégico, en un contexto de estabilidad productiva y sostenida demanda de campos agrícolas y ganaderos.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/3n7z