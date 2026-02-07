Fue el jueves a la noche: Un deporte acuático que llamó la atención en Salto

Aprovechando las inclemencias registradas en la jornada del jueves, sobre la tardecita-noche, en el tramo de playa comprendido entre Las Cavas y Salto Chico se pudo observar a varios deportistas practicando kitesurf.

Un deporte que habitualmente vemos en el este del país, desde Atlántida hacia adelante, o en distintas playas de Montevideo —hasta Carrasco, por ejemplo—, pero que en Salto prácticamente no tiene presencia. Sin embargo, algunos ‘adelantados’ comienzan a incursionar en esta disciplina, aprovechando épocas y condiciones favorables, como los fuertes vientos que se registraron el jueves y que ayudaron, y mucho, para su práctica.

La escena llamó la atención de varios salteños, que no siempre tienen la posibilidad de observar este tipo de deportes en vivo, ya que generalmente se desarrollan lejos de nuestra región. Esta vez, el espectáculo se dió en nuestras propias costas, sobre el río Uruguay, allí en las orillas de Las Cavas.

Todo esto vuelve a poner sobre la mesa una realidad: nuestro río es un lugar propicio para la práctica de diversos deportes náuticos.

Encuentro de Motos en Parque del Lago

Basta recordar que, hace poco más de un año, el lago de Salto Grande fue sede de un encuentro internacional de motos de agua, que resultó sorprendente por la cantidad de participantes, la magnitud del evento y la convocatoria lograda.

También quedó en evidencia que para este tipo de actividades es necesario preparar adecuadamente los espacios. En aquella oportunidad, el barro complicó el abordaje de las motos y la falta de zonas acondicionadas para el descenso fue un aspecto que algunos participantes padecieron.

Lo cierto es que el río Uruguay ofrece un abanico interesante de oportunidades para quienes disfrutan de los deportes náuticos, tanto los impulsados por motores como aquellos que dependen del viento, protagonista frecuente en la ciudad de Salto. Incluso, años atrás, se llegaron a ver tablas de windsurf surcando nuestras aguas, una postal que luego desapareció o que hace mucho tiempo no se repite.

De tanto en tanto, estas disciplinas vuelven a aparecer y despiertan la curiosidad de los salteños, que no estamos acostumbrados a tenerlas tan cerca, pero que claramente contamos con un escenario natural ideal para su desarrollo.

Libertad en Rocha: 1ra fecha del Campeonato Nacional de Rutas y pruebas cronometradas

El ciclismo salteño tendrá representación desde hoy en Rocha, donde se desarrollará una doble jornada que incluirá una prueba contrarreloj y competencias en ruta. Allí, uno de los grandes animadores será Agustín Saavedra, quien ya se encuentra en el departamento rochense junto a su padre para afrontar las pruebas que se disputarán hoy y mañana.

Estas competencias funcionan como antesala de Rutas de América, con el Club Libertad enfocado plenamente en llegar de la mejor manera a la tradicional prueba por etapas. En Rocha se están reuniendo los mejores ciclistas del país, con la participación además de competidores extranjeros provenientes de países vecinos, lo que eleva el nivel y la exigencia de la contienda.

La edición número 54 de Rutas de América tendrá su punto de partida en Río Negro, con una primera jornada de contrarreloj y una segunda etapa en ruta, repitiendo el formato que se ensaya en estas competencias previas. Para Libertad, esta doble fecha representa una oportunidad clave de fogueo, roce competitivo y ajuste fino en un contexto cercano al profesionalismo.

Salto estará representado precisamente por el Club Libertad, que una vez más asume el desafío de competir a nivel nacional gracias al apoyo de distintas empresas, fundamentales para sostener la presencia del equipo en este tipo de pruebas. El objetivo es claro: llegar fortalecidos y en igualdad de condiciones a una Rutas de América que, como cada verano, se posiciona como una de las grandes protagonistas del calendario ciclístico uruguayo.

En ese marco, Agustín Saavedra aparece como una de las piezas fundamentales del equipo. Cada salida a la ruta renueva la expectativa salteña, con Libertad llevando la bandera del departamento y buscando cumplir un buen papel en una competencia de máxima exigencia.

Campeonato Municipal: Se postergan los partidos de 4tos de Final

La Subcomisión de Deportes informa que, ante las solicitudes presentadas por varios equipos para posponer la fecha prevista para el fin de semana de Carnaval, y considerando que varios compañeros estarán abocados a tareas vinculadas a dicha festividad, se ha resuelto lo siguiente:

Posponer los encuentros correspondientes a los Cuartos de Final, originalmente programados para los días 7 y 8 de febrero, para ser disputados los días 14 y 15 de febrero del corriente año.

⚽ 41.º Campeonato Municipal “Rodolfo Pavita González”

Cuartos de Final

Cuarto Cruce Partido Día Hora #1 1.º vs 8.º Adeoms Senior vs Cosalco Sábado 14 de febrero 21:30 #3 2.º vs 7.º La Nueva Reco vs Barrido Sábado 14 de febrero 20:00 #4 3.º vs 6.º La Terminal vs Ponele una Chinela Domingo 15 de febrero 19:30 #2 4.º vs 5.º Bitumen vs Los Vivos del Cementerio Domingo 15 de febrero 21:00

