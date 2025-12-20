Fue el goleador de la Copa de Clubes 2025: Alexander García (21): este es el duraznense que viene para la «U»

Cuando Universitario jugó ante Wanderers de Durazno por la Copa de Clubes, apareció ALEXANDER GARCÍA en toda su dimensión. Se trata de un volante de ofensiva o delantero que militó en tiendas bohemias. Ahora su nombre sobre el tapete y la información fue y vino en la jornada de la víspera, desde el momento que Universitario cerró filas para quedarse con el jugador. La suma de García es virtualmente concretada para el Universitario 2026, que volverá a jugar la Copa Uruguay y el Torneo de Clubes del Interior, más allá del Campeonato Salteño claro está. Será el tercer año de Alejandro Irigoyen en la conducción y entre otros objetivos, sostener la corona como mejor del Interior.

DESDE EL 18 DE FEBRERO

Si de Alexander García se trata (21 años), jugará el Torneo de Selecciones en defensa de Durazno, y tras ello se integrará a la pretemporada de Universitario. La misma despuntará el 18 de febrero, de acuerdo al propio apunte de Alejandro Irigoyen a EL PUEBLO. El actual Campeón del Interior conservará la base del plantel, pero con el agregado puntual: los nuevos que se integrarán. Hay que tener en cuenta que para el Campeonato Salteño, Universitario no podrá disponer por 10 fechas de Junior Rodríguez, en tanto, será un año al margen de Facundo Correa, el lateral. 12 meses le aplicó el Tribunal de Penas de la Liga Salteña de Fútbol. Pero es cosa real que sobre fin de año, Universitario impacta sobremanera con el ingreso de Alexander García, quien fue el goleador de la Copa de Clubes de este, con la suma total de 13 anotaciones.

La apelación descartada

El lunes pasado en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, el delegado de Universitario, Hugo López, planteó como información que su club podría apelar al Tribunal de alzada de la Organización del Fútbol del Interior. Se trataba del último recurso, después de los dos fallos en una misma dirección, contrario a sus aspiraciones. Cabe recordar que Gladiador le protestó el partido por la presunta (o no presunta inhabilitación) de Valentín Fornaroli. Tanto el Tribunal Arbitral de la Liga Salteña de Fútbol como el de OFI, avalaron a Gladiador. En esa medida los puntos a manos del club del Barrio Artigas y su pasaje a la semifinales del Torneo Salteño. De última y para tener en cuenta: la Comisión Directiva de Universitario que preside José Ignacio Cujó, habría descartado apelar al Tribunal de Alzada, por lo que se aventan las dudas del futuro, reafirmando la clasificación de Gladiador. Sin sobresaltos. ¿Qué hubiese pasado si ese Tribunal le concedía la razón a Universitario, con semifinales y finales ya jugadas? La situación capaz de producirse….y que finalmente no se producirá.

22 millones para la Copa del Interior: no está mal

El Consejo Ejecutivo de la Organización de Fútbol del Interior destinará $ 22.116.000 (U$S 570.000 aproximadamente) para financiar la participación de las selecciones en 22° Copa del Interior, tanto en categoría de mayores como en Sub 18. De acuerdo a la información que suman los colegas de AQUI OFI, aproximadamente 11.245.000 $ serán destinados a la Categoría de Mayores, U$S 290.000.

Por su parte en Sub 18 el aporte ascenderá a $8.248.800, unos 210.000 U$S aproximadamente.

Este dinero que se vuelca a los torneos proviene de sponsors y televisación y hace que los Sectores participantes tengan cubiertos al menos los gastos correspondientes a traslados, aranceles de árbitros, veedores y pago de parte de la Guardia de Seguridad.

💰 Selección de Mayores – Detalle de Aportes Económicos

Concepto Detalle Total ($) Aporte económico inicial por sector $200.000 por sector 7.000.000 Aporte Fase Nacional 8 partidos × $75.000 por selección 600.000 Semifinales 4 partidos × $75.000 300.000 Finales 2 partidos × $100.000 200.000 Pelotas por selección 10 pelotas para cada selección 402.000 Pelotas para partidos de local 3 pares por partido (146 pares) 503.000 Aporte por kilómetro recorrido $40 por km 2.240.000

🔢 TOTAL GENERAL

Monto total $ 11.245.000

Una súper liguilla

El domingo que vendrá y para que los neutrales de la Liga Súper Sénior, le den contorno definitivo a la primera fecha de la liguilla. Los dos partidos a jugarse en el Complejo Arambarri. De los partidos que se juegan y la terna de jueces en cada caso.

