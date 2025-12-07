Fotos evento en plaza roosevelt por Vicente Massarino

El 7 de diciembre dejó múltiples intervenciones policiales: hurto en vivienda, un siniestro con dos jóvenes lesionados en Colonia Lavalleja, robo en el museo y dos ampliaciones judiciales con medidas y condenas.
Riñas en la vía pública, varios siniestros de tránsito, búsqueda de un menor extraviado, detenciones por requisitoria y nuevas condenas por rapiña y tráfico de armas conforman el informe policial del 4 y 5 de diciembre en Salto.
Falleció hoy 7 de diciembre, a los 82 años de edad. Su compañera: Sandra Pertusatti. Sus hijas: Vanesa, Eliana y Paula, demás familiares y amistades participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a efectuarse hoy a la hora 15:00 en Cementerio Central.
Falleció hoy, 6 de diciembre de 2025, a los 91 años de edad. Sus hijos: José Alberto y Magela; Rosario y Diego. Sus nietos, y demás familiares y amistades participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a hoy sábabado 6 de diciembre a la hoa hora 15:00 en realizarse en Cementerio Central.
Más de 76.000 mujeres rurales sostienen la vida productiva y familiar del Uruguay profundo. En su día, se promueven políticas de género, ferias y encuentros como el de Cerros de Vera para visibilizar su aporte al desarrollo rural.
El presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, y el vicepresidente del Centro Comercial de Salto, Gustavo Baiz, coincidieron en que el nuevo IVA del 22% a compras en Temu tendrá poco efecto desestimulante. Señalan que los precios bajos seguirán atrayendo consumidores y advierten un duro golpe al comercio local.
