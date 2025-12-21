Fotografías – Ruben da Rosa, Walter da Rosa

La Policía de Salto intervino en varias actuaciones durante la jornada del 14 de diciembre, con detenciones por intento de hurto y agresiones, un siniestro de tránsito con un motociclista politraumatizado y dos personas heridas de arma blanca, una de ellas en estado grave.
Una jornada con múltiples intervenciones policiales en Salto dejó incendios en contenedores, hurtos a vehículos, viviendas y comercios, dos siniestros de tránsito, una rapiña a una mujer de 76 años y la condena de un hombre por suministro de estupefacientes.
Falleció el 19 de diciembre de 2025, a los 22 años de edad. Sus padres: José Luis Rocha y Silvia Lilian Machado; sus hermanas: Nadia, Lucía e Ivanna; demás familiares y amistades participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse hoy hora 15:00 en Cementerio Central.
Falleció hoy, 19 de diciembre de 2025, a los 83 años de edad. Sus hijos: Cecilia, Fabricio, Karina; sus nietos: María Paz, Antonella, Martina, Máximo, Emiliano, Francesco, Valentino, demás familiares y amistades participan con profundo dolor dicho fallecimiento.
Uruguay enfrenta una crisis persistente por los siniestros de tránsito: 346 muertes entre enero y setiembre de 2025, con fuerte impacto en motociclistas y zonas urbanas. La Unasev advierte que el país está lejos de cumplir la meta de reducción fijada ante la ONU. Expertos, autoridades y datos regionales confirman un problema estructural que requiere más control, educación vial y prevención.
Más de 76.000 mujeres rurales sostienen la vida productiva y familiar del Uruguay profundo. En su día, se promueven políticas de género, ferias y encuentros como el de Cerros de Vera para visibilizar su aporte al desarrollo rural.
