Fonticiella advierte sobre el presupuesto récord proyectado para Salto

Terminó un año que nos encontró con dos o tres hechos políticos centrales. Uno, el cambio de mando a nivel nacional, con la asunción del presidente Yamandú Orsi, en mayo fueron las elecciones departamentales, y en julio la asunción de un nuevo gobierno departamental con cambio de partido político. EL PUEBLO consultó la opinión del año que pasó al exintendente y exsenador de la República Ramón Fonticiella.

– ¿Cómo ha sido para usted el gobierno de Orsi en estos primeros diez meses de gobierno?

– Me ha sorprendido que desde tantos lugares haya críticas tan duras y en algunos casos muy filosas contra Orsi y contra su gobierno. Críticas que vienen no sólo de la oposición llamada Coalición Republicana, sino que también vienen de personas o de sectores o de líneas de pensamiento del propio Frente Amplio. Para mí ha sido bastante sorpresivo.

– Y del gobierno en sí, ¿cómo ha visto su gestión?

– Estoy convencido que el gobierno que encabeza Yamandú Orsi, pero que tiene varias figuras que pesan mucho, está cumpliendo con lo que se comprometió. Estoy muy conforme con Yamandú Orsi. Podré decir, pero ¿por qué no dice genocidio? Bueno, yo digo genocidio, él no lo dice. Pero él no apoya la acción de genocidio y eso a los uruguayos no nos está transformando la vida.

– En cuanto al gobierno de Orsi, dentro de las críticas que se han formulado, incluso dentro de las filas del Frente Amplio, es la falta de rumbo que se le dé al gobierno. La vicepresidenta Carolina Cose sostuvo que rumbo hay, lo que de repente le está faltando es velocidad al gobierno. ¿Cuál es su visión?

– Que hay rumbo no me queda ninguna duda. Una cosa chiquita, algo que ha aprobado el Banco de Previsión Social en estos días, que es una forma de seguro de desempleo para quienes están cercanos a la edad de la jubilación, pero no les alcanza la cantidad de años trabajados. Son detalles, pero forman parte de un todo que apunta al ser humano y a su consolidación como persona, como ente más importante de la sociedad en la que él vive. Si Orsi no hubiera tomado ese sentido humanista, destacante de la persona humana, si no hubiera bajado las órdenes para que, en Salud Pública, por ejemplo, haya los cambios que ha habido, por más que la gente se queje de que espera en algunos lugares, sí, pero la gente no se queja que tiene cosas que antes no las tenía. Y en cuanto a que le falta velocidad, puede ser, pero yo prefiero ir un poco más lento, pero más seguro.

Caso concreto, el tomógrafo de Salto, que no estaba funcionando. A esta altura no importa de quién era culpa, lo que importa es que el tomógrafo ahora está funcionando y quién lo puso a funcionar, ha sido este gobierno, y quien corrió todos los trámites y enganchó todo fue esta directora, una médica consustanciada con lo mejor de su profesión que es traer niños al mundo, como lo es Gabriela González.

– En Salto, después de 10 años pierde el Frente Amplio o gana la Coalición Republicana, y el Frente Amplio ingresa a una introspección de análisis y autocrítica. ¿Cuál es su opinión de lo que pasó?

– Aclaro que estoy en una especie de año sabático en el que trato de leer, escuchar, ordenarme por dentro para poder entender lo que pasa afuera y en este lapso tengo contacto con la información, no todo el que habitualmente tengo, pero creo que perdió el Frente y que ganó la coalición, las dos cosas se dieron. Pero ojo, gente del Frente Amplio hizo fuerza para que perdiera el Frente creyendo que hacían fuerza para ganar ellos. Ojalá se entienda. Con tal de que yo gane, no importa que pierda el Frente. Y ni ganó él, pero sí perdió el Frente. Al Frente le fue muy mal porque venía de no hacer cosas bien durante 10 años. El otro señor, el actual intendente, venía de no hacer cosas buenas durante mucho tiempo, pero a la gente no le importó. Lo que más le importó a la gente fue que le prometieran que ahora iba a vivir mejor.

En este lapso que va del gobierno, tengo claro que no todo lo que hicieron es horrible. Por ejemplo, ¿cómo van a mandar a hacer el puente del Paso Muñoz en el presupuesto? Está bien, hay que hacerlo. ¿Y cómo van a estar colocando que se haga una casa de tránsito rápido o de acogida temporaria a las mujeres que sufren persecuciones en la vida familiar? Sí, está bien que lo hagan, yo lo pedí, nuestra gente lo pidió muchísimo y el público lo pedía. Es decir que no es que todo lo que haga este gobierno que empieza en Salto esté bien, pero tampoco todo está mal. Por lo menos tomémonos un tiempo para mirar. Hay cosas que no me desdigo, las dije al principio antes de que empezaran a gobernar, que no compartía la ideología que este gobierno tiene.

Lo concreto es que, si uno piensa hacer tanta cosa, puede hacerse, como tituló EL PUEBLO, el presupuesto con mayor volumen de inversión de la historia, es cierto. Pero también es cierto que el presupuesto piensa recaudar el volumen más grande de plata de los bolsillos de los salteños. Ojo, es lo mismo. No quieren decir lo mismo porque uno, según como se diga, juzga de una manera. Si decimos que va a ser la inversión más grande de la historia, quedamos chochos. Pero si decimos que es el presupuesto que va a recaudar más plata del bolsillo de los salteños, podemos tener el derecho de decir, pero ¿y cómo nos van a sacar tanta plata? Porque es muy claro, si se dice que se van a hacer cosas, hay que tener con qué pagarlas, ¿y con qué se van a pagar las cosas en un presupuesto de $ 24.000 millones en cinco años? Fíjese que el presupuesto que tuvo el gobierno anterior fue de 12.700 millones en cinco años.

Y el ingreso del gobierno nacional no va a ser el doble. Quiere decir que la mayor cantidad de dinero va a salir de los precios, costos, impuestos de los salteños, o sea del ingreso departamental. Me dirán, mirá que va a venir plata de un fideicomiso, chocolate por la noticia, el fideicomiso es plata, la plata quién la pide, el intendente, pero quién la paga, la paga el pueblo, o sea que, en definitiva, este presupuesto departamental es el presupuesto que más plata le va a hacer gastar a los salteños. Capaz está bien, vamos a tener cosas, cada uno se conforma con lo que entiende, yo no voy a ir contra la corriente en eso.

Las cifras confunden a la gente. Una vez el Dardo Minutti, hombre con el que aprendí mucho, me dijo que los presupuestos se podían maquillar. Yo me voy a tomar una licencia de viejo. Cuando hablamos que en inversiones se va a gastar no sé cuántos miles de millones, a mí me queda una duda. ¿Alguien habrá leído toda la línea? La línea dice inversiones y sueldos de las inversiones. Quiere decir que en ese volumen nunca visto de dinero gastado en inversiones, hay posiblemente un volumen nunca visto de dinero gastado en sueldos. Porque este presupuesto tiene más o menos en sueldos para funcionar la intendencia, para que te recojan la basura, te barran la calle, te atiendan el alumbrado. Eso es funcionamiento. Para funcionamiento de la intendencia este presupuesto tiene sueldos por unos 6 mil millones.

– ¿Usted dice que están maquillando el rubro cero?

– Yo no digo, digo que me quiero tomar mi tiempo para mirar, ¿cómo voy a decir eso? No estoy en la línea de Javier García de acusar antes de tener elementos, pero el anterior gobierno había tenido 6 mil millones de sueldos y este tiene los mismos 6 mil, con lo que suben los sueldos, etc. En financiamientos e inversiones había tenido el anterior como 4 mil millones y este va a tener $ 12.500 millones. Hay mucho dinero ahí. No digo que esté mal, lo digo es que hay que gastarlo muy bien, porque invertir no es pagar sueldos. No digo que han maquillado, no, para nada. Estoy avisando, sobre todo a los ediles, que puede, como diría Minutti, haber un maquillaje de los gastos y sacar gastos de sueldo por otro lado. Pero esto de repente son cosas de viejo que ha visto hacerlo a otro, yo no lo hice nunca.

– Usted fue intendente hace 20 años, cuando era otro Salto. ¿Cómo está viendo a este Salto?

– Puedo opinar sobre movimientos que me parecieron políticos, que me parecieron buenos o que no me parecieron buenos. No me pareció bueno que haya tenido el intendente que cambiar nada menos que un director general a los pocos días de haberlo nombrado. Fue jorobado a una señora que la removió de su cargo porque dijo que iba a trabajar ahí porque no era lo que le gustaba. Me dirán, sí, a todos nos pasó, sí, a todos nos pasó. Pero no tan rápido. También me impresionó mal la siembra de cargos políticos que hizo el intendente actual tan pronto asumió. Fue una siembra importante. No he profundizado la parte de los artículos que generan los cargos de confianza en el presupuesto. Y la impresión que tengo es que hay muchos cargos de jerarquía. Y los cargos de jerarquía, el que va a ganar menos, ¿sabe cuánto va a ganar? La mitad de lo que gana el intendente. Y el intendente debe estar en $ 500.000. O sea que el que entre a un cargo de confianza más chiquito va a ganar 250, son cargos de excelente remuneración.

Ahora me explico por qué va a haber necesidad de recaudar tanta plata y de conseguir tanto fideicomiso. Además, una cosa, hay un artículo que creo que es el sexto, que instituye al fideicomiso como herramienta de financiamiento, cosa que no existía en la legislación nuestra, y que una Junta Departamental por moción del intendente, que es el único que puede hacerlo, cree la figura del fideicomiso como herramienta de financiamiento, me hace pensar que, como vos decís, ha cambiado mucho el mundo, pero no creo que haya cambiado tanto como para que Salto pueda pagar tanta plata como marca el presupuesto.

