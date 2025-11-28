FONTERRA recorta su proyección de precio de la leche para el productor

- espacio publicitario -

LECHERÍA HOY

El fuerte crecimiento de la producción en Nueva Zelanda y otros países productores presiona los precios internacionales y lleva a la cooperativa a ajustar su pronóstico.

FONTERRA redujo su estimación del precio de la leche para la zafra 2025/26 de NZ$ 10,00 a NZ$ 9,50 por kilo de sólidos (US$ 6 o $ 240 por kg), ante la caída de los precios internacionales impulsada por el aumento de la oferta.

Además, la cooperativa ajustó el rango proyectado de precios, que pasó de NZ$ 9,00–11,00 a NZ$ 9,00–10,00 por kilo de sólidos (US$ 5,40–6,00), informó Farmers Weekly.

- espacio publicitario -

La empresa también aumentó su estimación de recolección de leche para la temporada, de 1.525 millones a 1.545 millones de kilos de sólidos. Según el CEO de FONTERRA, Miles Hurrell, hay un fuerte flujo de leche tanto en Nueva Zelanda como en otras regiones productoras:

“Este aumento en la oferta ha ejercido presión a la baja sobre los precios internacionales de los productos lácteos, con siete caídas consecutivas en las subastas del Global Dairy Trade”, explicó el ejecutivo.

El índice de precios del GDT no muestra señales positivas desde principios de agosto, y los precios de los productos lácteos acumulan una baja de 13% desde entonces.

La producción neozelandesa también está al alza. Según datos de NZX, en octubre se recolectaron 3.130.000 toneladas de leche (268,7 millones de kilos de sólidos), lo que representa un aumento interanual del 1,7% en volumen y del 3,4% en sólidos. En los 12 meses cerrados en octubre, la producción subió 1,7% (2,5% en sólidos).

Desde Federated Farmers, su presidente de la rama lechera, Karl Dean, dijo que el recorte no fue sorpresivo: “El precio venía bajando por los resultados de las últimas subastas. Rara vez hay dos años seguidos con pagos altos; este ajuste era esperable”.

Agregó que la oferta mundial aumentó, en un contexto económico complejo: “No hay señales de que vayamos a volver a los niveles de hace una década. La agricultura es cíclica, como los precios”.

De todos modos, la nueva proyección se mantiene por encima del precio de equilibrio estimado por DairyNZ en su herramienta Econ Tracker, que se ubica en NZ$ 8,66 por kg MS (US$ 5,20 por kg MS).

Hurrell insistió en que el nuevo punto medio de NZ$ 9,50 por kg sigue siendo sólido: “Nuestro foco está en maximizar el retorno a nuestros productores, tanto vía precio de leche como ganancias. Para eso fortalecemos los vínculos con los clientes, usamos herramientas de gestión de riesgo de precios y optimizamos la mezcla de productos”.

En una comunicación interna, Hurrell también anunció que FONTERRA mantendrá sin cambios el pago adelantado correspondiente al período noviembre-diciembre, pese a la baja de proyecciones, como medida para amortiguar el impacto sobre los productores.

“Esto está por fuera de nuestras pautas habituales de pagos adelantados. Evaluaremos si en los próximos períodos es necesario hacer ajustes, dependiendo de la evolución del precio», finalizó.

Precio de leche al productor: “seguramente para el comienzo del 2026 habrá que hacer un ajuste”

Los precios de los lácteos han mostrado un ajuste constante desde mayo en el mercado internacional. La leche en polvo entera pasó de US$ 4.374 por tonelada a principios de mayo a US$ 3.452 en la última subasta de Global Dairy Trade de noviembre, un descenso de 27% en seis meses.

“Seguramente para el comienzo del 2026 va a haber que hacer un ajuste de precios, que esperemos no sea fuerte, pero sí, lógicamente ha habido una caída en el precio que se mantiene y la tendencia no se ve que se vaya a revertir en el corto plazo”, dijo el director de Conaprole Juan Parra, entrevistado en Tiempo de Cambio de radio Rural. “Es preocupante, aparte ha habido nueve caídas consecutivas”, apuntó.

La recuperación en la producción en Brasil, uno de los principales destinos de los lácteos locales, ha impacto en el volumen de compras de ese mercado desde hace algunos meses. Hay colocación “pero no a los niveles que veníamos vendiendo estos años para atrás”, señaló. “El bajo flujo comercial con Brasil, que es un socio y un comprador que sería el comprador por excelencia, son señales preocupantes”. “Últimamente estos últimos meses han sido bastante menores a lo que normalmente se espera del flujo comercial con el vecino país”, agregó Parra.

La posible apertura de Indonesia como mercado genera expectativas. “No olvidemos que es el tercer país importador mundial de lácteos, y bueno, no estamos habilitados en ese mercado, esta es una posibilidad que se abre más que importante, y genera, por supuesto, muy interesantes expectativas”.

Sobre el ingreso de Uruguay al acuerdo Trasnpacífico, Parra destacó las oportunidades que se pueden generar para el comercio de lácteos. “Tenemos ocho países con los que potencialmente se podría generar comercio internacional de lácteos sin arancel, por lo tanto, es una oportunidad más que interesante para el comercio internacional, para la cooperativa, para el sector lácteo uruguayo”.

Camino a un año récord de producción

En lo que va de noviembre la remisión de leche a Conaprole se sitúa 16,6% que en mismo periodo de 2024, con un promedio de 5,4 millones de litros diarios. Al cierre del año calendario la expectativa es alcanzar una producción en torno de los 1.670 millones de litros, que marcaría un récord.

“A nivel productivo ha sido un año fenomenal y la primavera ha venido espectacular, hay una lluvia semanal con niveles de producción que han estado estos últimos cuatro o cinco meses, en promedio un 12% por encima de los meses en el mismo mes del año anterior”, destacó.

Una excelente primavera desde el punto de vista productivo, y una buena relación grano -leche, han permitido mantener márgenes destacados para el productor.

“El número va a terminar siendo, o debería terminar siendo positivo, más cercano a los 3, 4 dólares por vaca por día. A eso después hay que sacarle costos de infraestructura y operaciones”, sostuvo Parra. “Creemos que el margen de alimentación va a seguir siendo positivo y aceptable”, añadió Parra.

Faena de vacas lecheras viene 8% por debajo de 2024

La faena de vacas lecheras en lo que va del año está 8% por debajo del volumen registrado en mismo periodo de 2024.

Entre enero y setiembre se enviaron a planta 47.461 vacas lecheras frente a 51.452 en los nueve primeros meses del año pasado, de acuerdo a los datos publicados por INALE en base al Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG).

En setiembre, el último dato mensual disponible, la faena de vacas lecheras fue de 5.245 cabezas, también una caída interanual de 8%.

En todo 2024 la faena de vacas lecheras sumó 65.375 cabezas.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/pla2