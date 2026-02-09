Finalizó el desfile de samba 2026 y hoy anuncian ganadores

Tres escuelas cerraron el concurso oficial de samba 2026 en Salto. Esta noche el jurado dará a conocer los resultados del certamen en el Parador Ayuí.

Tres escuelas le pusieron el broche de oro al concurso de samba 2026: hoy se conocen los resultados

Un importante marco de público acompañó la última noche de desfiles del concurso oficial de escuelas de samba del Carnaval de Salto 2026, en una jornada que cerró el certamen con tribunas colmadas de color, música y entusiasmo.

El broche final de la fiesta estuvo a cargo de las escuelas Belleza Real, Barrio Ceibal y Mulambé, que protagonizaron la última presentación sobre la pista y recibieron el respaldo de sus respectivas hinchadas, que hicieron vibrar la avenida Costanera con el despliegue de alegría y pasión característico de cada barrio.

Cada agrupación contó con un importante despliegue de infraestructura y escenografía, destacándose la organización general del evento y el crecimiento del Carnaval salteño en esta edición 2026, donde las escuelas fueron las grandes protagonistas de las tres noches de desfile.

En esta última jornada, los barrios Salto Nuevo, Ceibal y Don Atilio estuvieron representados por sus conjuntos, que aspiran a quedarse con el título del certamen que volvió a convocar a miles de espectadores.

El intendente de Salto, Carlos Albisu, asistió especialmente a la instancia final acompañado de su familia e integrantes del equipo de Gobierno, quienes resaltaron el trabajo realizado por la organización y el esfuerzo de cada agrupación participante.

Los resultados oficiales del concurso se darán a conocer hoy a partir de las 20:30 horas en el Parador Ayuí, donde el jurado, junto a representantes de la Asociación Civil Salteña de Escuelas de Samba (ACSES), presidentes de las escuelas participantes y escribanos de la Intendencia de Salto, realizará la apertura de sobres.

Desde la organización se solicitó a los integrantes de los distintos conjuntos aguardar el anuncio en sus respectivos locales de ensayo, mientras se ultiman los detalles de la ceremonia que definirá a los campeones del Carnaval de Salto 2026.

