Finales de Rienda y Reyes Magos este lunes en Daymán

Deporte ecuestre, tradición y propuestas familiares en Termas del Daymán

Este lunes 5 de enero, desde las 19 horas, el predio La Buena Rienda, en Termas del Daymán, será escenario de una jornada que combina deporte ecuestre, tradición y entretenimiento para toda la familia.

Según informó Mario Rossi, responsable del predio, se disputarán las finales del Campeonato Nacional de Pruebas de Rienda, con la presencia de los mejores caballos y jinetes del país. La competencia definirá al campeón de la fecha y al campeón nacional, con un premio de 100.000 pesos para el ganador.

La propuesta se extenderá durante la noche y, a la medianoche, se vivirá uno de los momentos más esperados por las familias: la llegada de los Reyes Magos, con regalos para todos los niños presentes.

Además, el público podrá disfrutar de múltiples actividades recreativas, como juegos para grandes y chicos, la tradicional Casa de la Guinea bajo la luna llena, paseos en el bolsón y un completo servicio gastronómico con stands y plaza de comidas.

La jornada también tendrá un anticipo del Carnaval, con la participación de Tropi Junior, que ofrecerá una demostración de danza para el público.

La entrada general tendrá un costo de 500 pesos, mientras que los menores de 12 años ingresan gratis. El evento cuenta con el apoyo del Gobierno de Salto y del Ministerio de Turismo, y se perfila como una de las propuestas destacadas del verano en un entorno natural privilegiado como Termas del Daymán.

