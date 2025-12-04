Fin de semana festivo en Plazoleta Roosevelt con música, feria y encendido del Árbol de Navidad

El Gobierno de Salto invita a toda la ciudadanía a disfrutar de un fin de semana repleto de propuestas culturales y recreativas en la Plazoleta Roosevelt, ubicada en Uruguay esquina Chiazzaro, donde se desarrollarán tres jornadas consecutivas con espectáculos musicales, feria de emprendedores y el tradicional Encendido del Árbol de Navidad.
Las actividades se llevarán a cabo los días 6, 7 y 8 de diciembre, con entrada libre y gratuita.
Programación
Sábado 6 de diciembre – desde las 20:00 horas
- Feria de emprendedores
- Leandro Sosa
- Cuerda de tambores
Domingo 7 de diciembre – desde las 20:00 horas
- Feria de emprendedores
- Dúo Más que dos
- Tango
- Agus y Nico
Lunes 8 de diciembre – desde las 19:00 horas
- Feria de emprendedores
- Coro Departamental
- Fuegos en Escenario
- Teatro La Galera
- Encendido del Árbol de Navidad
- Show en vivo de La Penúltima
Una fiesta para toda la familia
El coordinador de Comunicaciones y Eventos del Gobierno de Salto, Lic. Juan Carlos Ambrosoni, destacó que estas jornadas buscan reunir a la comunidad en un ambiente festivo y familiar.
El Gobierno de Salto convoca a vecinos, familias y visitantes a participar de estas tres jornadas que marcarán el inicio de las celebraciones navideñas en un clima de encuentro y disfrute.