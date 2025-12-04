back to top
Tres días de espectáculos, feria y el clásico Encendido del Arbolito reunirán a familias y vecinos en la Plazoleta Roosevelt.

Fin de semana festivo en Plazoleta Roosevelt con música, feria y encendido del Árbol de Navidad

El Gobierno de Salto invita a toda la ciudadanía a disfrutar de un fin de semana repleto de propuestas culturales y recreativas en la Plazoleta Roosevelt, ubicada en Uruguay esquina Chiazzaro, donde se desarrollarán tres jornadas consecutivas con espectáculos musicales, feria de emprendedores y el tradicional Encendido del Árbol de Navidad.

Las actividades se llevarán a cabo los días 6, 7 y 8 de diciembre, con entrada libre y gratuita.

Programación

Sábado 6 de diciembre – desde las 20:00 horas

  • Feria de emprendedores
  • Leandro Sosa
  • Cuerda de tambores

Domingo 7 de diciembre – desde las 20:00 horas

  • Feria de emprendedores
  • Dúo Más que dos
  • Tango
  • Agus y Nico

Lunes 8 de diciembre – desde las 19:00 horas

  • Feria de emprendedores
  • Coro Departamental
  • Fuegos en Escenario
  • Teatro La Galera
  • Encendido del Árbol de Navidad
  • Show en vivo de La Penúltima

Una fiesta para toda la familia

El coordinador de Comunicaciones y Eventos del Gobierno de Salto, Lic. Juan Carlos Ambrosoni, destacó que estas jornadas buscan reunir a la comunidad en un ambiente festivo y familiar.

“Queremos invitar a todos los salteños a acercarse a la Plazoleta Roosevelt y vivir juntos este fin de semana especial, que ya forma parte de nuestras tradiciones de diciembre. El lunes compartiremos el Encendido del Arbolito, una instancia muy esperada por todos, que este año incluirá sorpresas y el cierre con el show de La Penúltima. La invitación es abierta, para disfrutar en familia y comenzar a celebrar el espíritu de fin de año.”

El Gobierno de Salto convoca a vecinos, familias y visitantes a participar de estas tres jornadas que marcarán el inicio de las celebraciones navideñas en un clima de encuentro y disfrute.

