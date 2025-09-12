Fin de semana a puro rugby con Vaimaca: actividad local e internacional en Salto y viaje a Tacuarembó

- espacio publicitario -

El Club Vaimaca se prepara para un fin de semana cargado de emoción, competencia y camaradería en diversas categorías del rugby, reafirmando su compromiso con el desarrollo del deporte en Salto y en la región. Las actividades se desplegarán tanto a nivel local como fuera del departamento, con encuentros amistosos de gran nivel y una importante participación en el Encuentro Regional de Infantiles y Juveniles.

SÁBADO EN CASA: RUGBY TODO EL DÍA EN EL CLUB

El sábado 13, las canchas de Vaimaca se vestirán de gala para recibir una intensa jornada de rugby en diferentes categorías, con actividad desde el mediodía y partidos que prometen ser de alto nivel, tanto en lo deportivo como en lo humano.

La jornada comienza a las 13:30 horas con un partido amistoso de la Primera División Masculina, donde los jugadores mayores tendrán la oportunidad de continuar su preparación y rodaje competitivo en un encuentro de gran exigencia.

A las 15:00 horas, será el turno del equipo femenino de Vaimaca, que se enfrentará al equipo Mulitas de Paysandú, en un duelo que refleja el crecimiento sostenido del rugby femenino en la región. Este partido será una excelente oportunidad para seguir impulsando esta rama del deporte que cada vez suma más jugadoras, visibilidad y calidad.

Pero sin dudas, uno de los puntos más destacados de la jornada llegará a las 15:30 horas, cuando Vaimaca sea sede de un evento internacional: el partido entre Añejos XV de Uruguay y Vizcachones de Argentina, dos equipos de rugby senior (+45 años), conformados por ex jugadores de renombre, muchos de ellos con pasado en clubes históricos de Montevideo e incluso en la selección uruguaya, Los Teros.

Este encuentro no será solo una demostración de talento y experiencia, sino que tendrá carácter puntuable y clasificatorio para un torneo internacional que se disputará próximamente en Posadas, Misiones (Argentina). Vaimaca oficiará como sede neutral para este duelo, destacando la confianza y el prestigio que el club salteño ha sabido construir en el ambiente del rugby nacional e internacional.

DOMINGO DE VIAJE: Vaimaca rumbo a Tacuarembó

El domingo 14, una numerosa delegación del club, integrada por aproximadamente 50 personas entre jugadores, entrenadores y acompañantes, viajará a Tacuarembó para disputar la segunda fecha del Encuentro Regional de Rugby Infantil y Juvenil. En esta ocasión, el anfitrión será el equipo San Javier, uno de los clubes con más actividad del norte del país.

Este torneo regional es una instancia fundamental para el crecimiento del rugby de base en el interior del país, y Vaimaca ya dijo presente en la primera fecha que se desarrolló hace pocos días, mostrando un gran desempeño y fortaleciendo los lazos con otros clubes de la región. La participación en estos encuentros permite que los más jóvenes vivan experiencias competitivas enriquecedoras, al mismo tiempo que disfrutan del espíritu del rugby, donde el compañerismo y el respeto son tan importantes como el resultado en la cancha.

RUGBY QUE FORMA, UNE Y CRECE

La intensa actividad de este fin de semana reafirma a Vaimaca como una de las instituciones más activas y comprometidas con el desarrollo del rugby en todas sus formas: desde la formación infantil hasta los equipos senior, pasando por el rugby femenino y la Primera División masculina.

Más allá de los resultados, el club apuesta por el crecimiento integral de sus jugadores y jugadoras, fomentando valores que trascienden el campo de juego, como el respeto, el trabajo en equipo y la solidaridad. El movimiento previsto para este fin de semana es una muestra clara de cómo el deporte puede ser un puente entre generaciones, localidades y hasta países, donde además de ofrecer otra propuesta, significará una actividad recaudadora para el club con su propia cantina.

La invitación está hecha: quienes deseen disfrutar del mejor rugby, compartir una jornada con amigos o simplemente alentar al deporte local, tienen una cita este sábado en las instalaciones de Vaimaca. Y el domingo, el equipo viaja, pero el espíritu del club seguirá firme, representando con orgullo a Salto en tierras tacuaremboenses.