Fiesta de la Costa 2026: agenda deportiva en Costanera Norte

La Fiesta de la Costa 2026 tendrá actividades deportivas en Costanera Norte con rugby playa, hockey, triatlón, boxeo y vóley playa durante el fin de semana.

Fiesta de la Costa 2026: agenda deportiva en la Costanera Norte

En el marco de la Fiesta de la Costa 2026, el Espacio Deportivo Recreativo de la Costanera Norte será escenario de una intensa agenda de actividades deportivas pensadas para toda la familia, promoviendo la recreación al aire libre y la integración comunitaria.

El coordinador de Deportes, Marcelo García da Rosa, destacó que durante el fin de semana vecinos y visitantes podrán disfrutar de distintas disciplinas, consolidando este evento como un punto de encuentro para el deporte y la vida saludable en la ciudad.

Actividades previstas

Sábado 21

18:00 horas – Campeonato de Rugby Playa, con la participación de Vaimaca Rugby Club.

18:00 horas – Campeonato de Hockey, con la participación de + Hockey.

Domingo 22

8:30 horas – Entrenamiento controlado “Triatlón entre Amigos”.

18:00 horas – Exhibiciones de Boxeo.

18:00 horas – Finales del torneo de Vóley Playa.

La propuesta deportiva forma parte de la programación general de la Fiesta de la Costa 2026 y busca generar espacios de participación activa, encuentro social y promoción de hábitos saludables en un entorno natural como la Costanera Norte.

La invitación es abierta a toda la comunidad para acompañar y disfrutar de un fin de semana donde el deporte será protagonista.

