Ferro Carril y Nacional en la decisiva. Es hoy. No más que hoy….»Todavía cantamos, todavía soñamos….»

Pasó el primer partido final. Fue empate entre Nacional y Ferro Carril. El 1 a 0 arriba de Ferro Carril

cuando Jorgeluis Vera decidió tras la maniobra de Leandro De Mora, El 1 a 1 después, cuando José

Gabriel de los Santos no vio lo que el VAR vió. El árbitro central fue convocado, revisó la situación

de hecho en el área. La sanción primero y Agustín Suárez para impactar el remate contra las piolas.

El 1 a 1. El reparto.

Lo de hoy no es volver a empezar: es continuar este último tiempo vigente en

que los dos llegan a la cita decisiva. A las 20.30′ en el Parque Ernesto Dickinson, ya sin más vueltas.

Si persiste la igualdad al cabo de los 90 minutos, con destino al tiempo suplementario de 30 minutos

y en caso de no variación, con rumbo a los penales.

El hecho es uno: la resolución no pasa de hoy. Desde el hincha que canta y desde el hincha que

sueña la copa para levantar, mientras que en los jugadores y en sus respuestas, la verdad es suprema.

Ahí está la verdad.

48 horas después de la primera final, básico bajar los decibeles del error.

Al fin de cuentas: ¿el que acierta más o el que se equivoca menos?

Cuando Ferro Carril alcanzó la diferencia, la postura de Alejandro Torrens sin más trámite: acumulando

variantes para que la sintonía mejorase. Ferro Carril expuso el producto defensivo, pero se fue vaciando de

ataque. Formulaciones sólo ocasionales en esa dirección. El equipo de Emilio Silva tendrá que replantearse.

Tampoco puede eludirse un hecho: la expulsión de Joaquín De León.

De lo que no hay dudas: las imperfecciones ofensivas fueron puntuales. Por eso, llegaron poco. La

insuficiencia ganó más de una pulseada.

No les conviene un tiempo suplementario. Les conviene resolver en los 90′, para evitar el sofocón físico.

No es posible establecer posibilidades superiores, de uno sobre otro desde la cuestión teórica.

¡Es que por algo están donde están! ¡Por eso la legitimación de este ser finalista que los iguala!.

Es Ferro Carril. Es Nacional.

Es Nacional. Es Ferro Carril.

Que el hincha cante y que el hincha sueñe.

Que el grito no falte. A fin de cuentas, es parte de la función.

De la comedida y mágica función.

Fernando López, es el elegido…

Martes 30 de diciembre de 2025.

Segundo partido final. Campeonato Salteño de la Divisional «A».

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Hora de comienzo: 20.30′.

FERRO CARRIL vs NACIONAL.

Árbitro central: Fernando López.

Asistentes: Sebastián Hernández- César Loetti.

Cuarto árbitro: Matías Fagúndez.

***********

En caso de empate en puntos y saldo de goles, se apelará a un tiempo suplementario de 30

minutos y de persistir la igualdad se definirá mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.

Los hinchas de Nacional con destino a la Tribuna «Esc. Fernando Irazoqui».

Los hinchas de Ferro Carril a la Tribuna España.

Valor de la entrada: $ 250.

Las cartas ocultas de los dos técnicos

El partido de esta noche en el Parque Ernesto Dickinson, es a todas luces especial, a partir de la trascendencia que incluye. Es final-final y sin más trámite, se alumbrará el nuevo Campeón Salteño de la temporada 2025. ¿Existe posibilidad de establecer con meridiana aproximación, la integración de uno y otro?: definitivamente no. Ni Emilio Silva en Ferro Carril ni Alejandro Torrens en Nacional «pondrán las cartas sobre la mesa». Todo en dirección contraria: el ocultamiento. Es concreto que variaciones no faltarán respecto a los 11 en cada caso. Si de Ferro Carril se trata, la ausencia inevitable de Joaquín De León, expulsado en el segundo tiempo. La chance abierta de titularidad para Elbio Grieves Blanco y la interrogante en torno al argentino Alejandro García. En Nacional, las variantes ensayadas en el segundo tiempo, le reportó evolución al equipo. Cabe preguntarse si Agustín Suárez, Nicolás Arbiza y el mismo Enzo Suárez, surgen como opciones potenciales. Pero además: ¿bajas por razones físicas o no? Esa también es la interrogante abierta.

Esa única vez

Sumando la primera y segunda rueda del Campeonato Salteño de la Divisional «A», más los partidos de play off, Nacional y Ferro Carril se habían enfrentando por una única vez. Fue en la primera fecha de la primera rueda, con victoria de Nacional por 3 a 2. A cuenta de Nacional, los goles de Matías Morales, Facundo Moreira y Alan Aranda. Los goles de Ferro Carril, por Jorgeluis Vera y Dalton Bueno. Aquella primera fecha se disputó el 10 de agosto. Nacional ganaría el Acumulado (primera y segunda rueda), para que Ferro Carril se situase en la segunda posición. Ya en zona de play off, Ferro carril enfrentaba a River Plate y Nacional a Salto Nuevo.

