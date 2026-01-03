Ferro Carril se despega en el nuevo siglo; levantó la novena copa: el que más ganó

Un siniestro de tránsito se registró en la zona de Parada Daymán, sobre Ruta 3, en dirección a Termas del Daymán.
De acuerdo a la información primaria, el hecho involucró a cuatro personas: dos menores de edad, de 9 y 16 años —hermanas entre sí—, y dos adultos. Como consecuencia del impacto, todos resultaron politraumatizados con lesiones de carácter leve.
En el lugar trabajaron los servicios de emergencia, que brindaron asistencia a los ocupantes del vehículo. El siniestro generó momentáneas demoras en la circulación, mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.
Prefectura incautó mercadería de contrabando y un vehículo en Las Cuevas de San Antonio, tras detectar una chalana ingresando desde Argentina. Tres hombres fueron detenidos y el valor estimado supera los $ 880.000.
Falleció hoy, 3 de enero de 2026, a los 73 años de edad. Sus hijos: Silvana y Rubén; Verónica; sus nietos y respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse hoy hora 14:00 en Cementerio Central.
Falleció hoy, 3 de enero de 2026, a los 85 años de edad. Sus hijos: José y Rosana; Eva y Rubén; Luis y Elba; Margarita; Juan y Verónica; Ana y Yamil; sus nietos, bisnietos y respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse hoy hora 15:00 en Cementerio Barrio Artigas.
Falleció el 2 de enero de 2026, a los 74 años de edad. Sus hijos: Sabrina y Hugo Zampallo; María y Oscar Peruchena; Luis Carlos y Cristina Machado; Juan José. Sus nietos: Pablo, Nahuel, Fernanda, Romina, Luzmila, Fabiana, Ángelo y Facundo, participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse hoy, hora 14:00, en Cementerio Central.
Uruguay enfrenta una crisis persistente por los siniestros de tránsito: 346 muertes entre enero y setiembre de 2025, con fuerte impacto en motociclistas y zonas urbanas. La Unasev advierte que el país está lejos de cumplir la meta de reducción fijada ante la ONU. Expertos, autoridades y datos regionales confirman un problema estructural que requiere más control, educación vial y prevención.
La consagración de Ferro Carril el martes a la noche, batiendo a Nacional mediante la ejecución de tiros desde el punto penal, implica un distanciamiento en la estadística respecto a los equipos que han resultado Campeones Salteños en lo que va transcurriendo del nuevo siglo.
Ferro Carril llegó a la novena copa ganada, para liderar la estadística al nivel expuesto, superando a Universitario que parece como inmediato escolta. Un total de 7 equipos han sido Campeones Salteños en lo que va transcurriendo del nuevo siglo, inaugurado con Salto Uruguay en el 2000, con la orientación técnica de Luis Alberto Avellanal y Walter Guarino. El 2004 marcó el último título para Deportivo Artigas, mientras Nacional estira a 11 el número de años sin alcanzar la máxima distinción. En el caso de Ferro Carril no solo produjo su título número 45 en la historia, sino que recuperó una casilla en la Divisional «A» de la Copa del Interior de Club.
DE TIEMPO EN TIEMPO
Si se apela a la síntesis de este siglo 21 en materia de campeones, Ferro Carril llegó a 9, Universitario
5, Ceibal 4, Gladiador, Nacional y Deportivo Artigas 2, Salto Uruguay 1. La historia no elude y
ratifica a quienes han llegado a la cima en lo que va transcurriendo del nuevo siglo.
Copa de Clubes en la «A»: Los dos que se suman y el azote crítico a OFI: «arbitraria e injusta»
Ferro Carril de Salto y Estudiantes de Tacuarembó que derrotó categóricamente a Libertad de Paso de los Toros, conquistaron definitivamente las respectivas plazas para jugar el año que viene en la Divisional «A» del Campeonato del Interior de Clubes. De 32 equipos que participarán del certamen, están definidos 31, ya que la Mesa de Torneos con el aval del Consejo Ejecutivo, le otorgó a Paysandú, como única excepción la posibilidad de que la eliminatoria departamental se jugara el sábado 3 y el martes 6 de enero, entre Bella Vista de la Liga de Paysandú Capital y Obreros Unidos de Guichón. A determinados niveles se entendió que es «arbitraria e injusta medida adoptó el Consejo Ejecutivo que además es violatoria de las propias normativas que establece para los torneos que organiza, en este caso la Copa delInterior de Clubes, Divisional A. En dos ocasiones (Circulares 2767 y 2775) el Consejo Ejecutivo estableció que la última fecha para dirimir la eliminatoria departamental era el 31 de diciembre, acorde con la normativa, todos los Sectores y Ligas, adaptaron sus competiciones para tener el representante del departamento definido antes del 31 de diciembre».
Así por ejemplo, Campana y Juventud de San José, Sector Capital e Interior respectivamente jugaron los dos partidos en menos de 48 horas, los clubes de Salto Capital terminaron destrozados jugando cuatro encuentros cada 48 horas. En el caso de Tacuarembó Interior debió recurrir al sorteo para eliminar un club y poder definir con el Sector Capital, otros renunciaron a jugar la Eliminatoria Departamental por falta de fechas.
Los 31 que ya están
Departamento
Club
Observaciones
Artigas
Club Uruguay de Bella Unión
—
Canelones
Vida Nueva – San Bautista
—
Cerro Largo
Cerro Arrocero de Vergara
Melo Wanderers desistió de participar
Colonia
Juventud de Colonia
—
Durazno
Racing
Sarandí Fútbol Club desistió de jugar la Eliminatoria
Flores
Independiente
—
Florida
Nacional de Florida
—
Lavalleja
Barrio Olímpico de Minas
—
Maldonado
Ituzaingó de Maldonado
—
Paysandú
A definir
Se define el 3 y 6 de enero entre Bella Vista y Obreros Unidos de Guichón
Salto
Ferro Carril
Barrio Albisu desistió de participar en la Eliminatoria
San José
Campana de Libertad
—
Soriano
Barracas de Dolores
—
Río Negro
Laureles de Fray Bentos
San Lorenzo de Young desistió de la Eliminatoria
Rivera
Peñarol
Racing de Vichadero desistió de jugar la Eliminatoria
Rocha
Lavalleja de Rocha
—
Tacuarembó
Estudiantes de Tacuarembó
—
Treinta y Tres
Huracán
—
********* PARA COMPLETAR LOS 32 PARTICIPANTES DE LA DIVISIONAL A DE LA COPA DEL INTERIOR
DE CLUBES SE DEBEN DE AGREGAR LOS EQUIPOS YA CLASIFICADOS. A SABER: 🏆 Los 10 primeros clubes de la Divisional “A” – Temporada 2025
Posición
Club
1
Universitario de Salto
2
Río Negro de San José
3
Libertad de San Carlos
4
Wanderers de Durazno
5
Atenas de Tala
6
Arsenal de Salto
7
San Carlos de San Carlos
8
Nacional de Nueva Helvecia
9
Porongos de Flores
10
Atlético Florida de Florida
🏆 Divisional B – Copa Nacional de Clubes 2025
LosCuatro semifinalistas
Club
Ciudad
Polancos
Nueva Palmira
San Carlos
Colonia
Lavalleja
Minas
Gladiador
Salto
33% de los salteños; ¿quienes en la «B»?
-La sola mención de quienes jugarán este año la Copa de OFI a nivel de la Divisional «A», queda
en claro que el 33% de los equipos salteños que militan en el círculo superior de la Liga, serán parte de la acción.
La nómina incluye a Universitario, Arsenal, Gladiador y Ferro Carril. Cabe la chance que jueguen en la «B» otros equipos. Por lo tanto, el suspenso está abierto: ¿cuántos equipos de la Liga Salteña con destino a OFI 2026? A su vez Barrio Albisu Fútbol Club, Campeón de la Agraria, declinó participar en la «A» de OFI, pero se sumará a la Divisional «B». A la luz de la postura de Barrio Albisu, Ferro Carril clasificó para jugar en la «A», sin necesidad de pasar por una eliminatoria departamental.
