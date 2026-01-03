24.1 C
Ferro Carril se despega en el nuevo siglo; levantó la novena copa: el que más ganó

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
La consagración de Ferro Carril el martes a la noche, batiendo a Nacional mediante la ejecución de tiros desde el punto penal, implica un distanciamiento en la estadística respecto a los equipos que han resultado Campeones Salteños en lo que va transcurriendo del nuevo siglo.

Ferro Carril llegó a la novena copa ganada, para liderar la estadística al nivel expuesto, superando a Universitario que parece como inmediato escolta. Un total de 7 equipos han sido Campeones Salteños en lo que va transcurriendo del nuevo siglo, inaugurado con Salto Uruguay en el 2000, con la orientación técnica de Luis Alberto Avellanal y Walter Guarino. El 2004 marcó el último título para Deportivo Artigas, mientras Nacional estira a 11 el número de años sin alcanzar la máxima distinción. En el caso de Ferro Carril no solo produjo su título número 45 en la historia, sino que recuperó una casilla en la Divisional «A» de la Copa del Interior de Club.

DE TIEMPO EN TIEMPO

Si se apela a la síntesis de este siglo 21 en materia de campeones, Ferro Carril llegó a 9, Universitario

5, Ceibal 4, Gladiador, Nacional y Deportivo Artigas 2, Salto Uruguay 1. La historia no elude y

ratifica a quienes han llegado a la cima en lo que va transcurriendo del nuevo siglo.

Copa de Clubes en la «A»: Los dos que se suman y el azote crítico a OFI: «arbitraria e injusta»

Ferro Carril de Salto y Estudiantes de Tacuarembó que derrotó categóricamente a Libertad de Paso de los Toros, conquistaron definitivamente las respectivas plazas para jugar el año que viene en la Divisional «A» del Campeonato del Interior de Clubes.
De 32 equipos que participarán del certamen, están definidos 31, ya que la Mesa de Torneos con el aval del Consejo Ejecutivo, le otorgó a Paysandú, como única excepción la posibilidad de que la eliminatoria departamental se jugara el sábado 3 y el martes 6 de enero, entre Bella Vista de la Liga de Paysandú Capital y Obreros Unidos  de Guichón.
A determinados niveles se entendió que es «arbitraria e injusta medida adoptó el Consejo Ejecutivo que además es violatoria de las propias normativas que establece para los torneos que organiza, en este caso la Copa del Interior de Clubes, Divisional A. En dos ocasiones (Circulares 2767 y 2775) el Consejo Ejecutivo estableció que la última fecha para dirimir la eliminatoria departamental era el 31 de diciembre, acorde con la normativa, todos los Sectores y Ligas, adaptaron sus competiciones para tener el representante del departamento definido antes del 31 de diciembre».

Así por ejemplo, Campana  y Juventud de San José, Sector Capital e Interior respectivamente jugaron los dos partidos en menos de 48 horas, los clubes de Salto Capital terminaron destrozados jugando cuatro encuentros cada 48 horas. En el caso de Tacuarembó Interior debió recurrir al sorteo para eliminar un club y poder definir con el Sector Capital, otros renunciaron a jugar la Eliminatoria Departamental por falta de fechas.

Los 31 que ya están

DepartamentoClubObservaciones
ArtigasClub Uruguay de Bella Unión
CanelonesVida Nueva – San Bautista
Cerro LargoCerro Arrocero de VergaraMelo Wanderers desistió de participar
ColoniaJuventud de Colonia
DuraznoRacingSarandí Fútbol Club desistió de jugar la Eliminatoria
FloresIndependiente
FloridaNacional de Florida
LavallejaBarrio Olímpico de Minas
MaldonadoItuzaingó de Maldonado
PaysandúA definirSe define el 3 y 6 de enero entre Bella Vista y Obreros Unidos de Guichón
SaltoFerro CarrilBarrio Albisu desistió de participar en la Eliminatoria
San JoséCampana de Libertad
SorianoBarracas de Dolores
Río NegroLaureles de Fray BentosSan Lorenzo de Young desistió de la Eliminatoria
RiveraPeñarolRacing de Vichadero desistió de jugar la Eliminatoria
RochaLavalleja de Rocha
TacuarembóEstudiantes de Tacuarembó
Treinta y TresHuracán

PARA COMPLETAR LOS 32 PARTICIPANTES DE LA DIVISIONAL A DE LA COPA DEL INTERIOR

DE CLUBES SE DEBEN DE AGREGAR LOS EQUIPOS YA CLASIFICADOS. A SABER:
🏆 Los 10 primeros clubes de la Divisional “A” – Temporada 2025

PosiciónClub
1Universitario de Salto
2Río Negro de San José
3Libertad de San Carlos
4Wanderers de Durazno
5Atenas de Tala
6Arsenal de Salto
7San Carlos de San Carlos
8Nacional de Nueva Helvecia
9Porongos de Flores
10Atlético Florida de Florida

🏆 Divisional B – Copa Nacional de Clubes 2025

Los Cuatro semifinalistas

ClubCiudad
PolancosNueva Palmira
San CarlosColonia
LavallejaMinas
GladiadorSalto

 

33% de los salteños; ¿quienes en la «B»?

-La sola mención de quienes jugarán este año la Copa de OFI a nivel de la Divisional «A», queda

en claro que el 33% de los equipos salteños que militan en el círculo superior de la Liga, serán parte de la acción.

La nómina incluye a Universitario, Arsenal, Gladiador y Ferro Carril. Cabe la chance que jueguen en la «B» otros equipos. Por lo tanto, el suspenso está abierto: ¿cuántos equipos de la Liga Salteña con destino a OFI 2026? A su vez Barrio Albisu Fútbol Club, Campeón de la Agraria, declinó participar en la «A» de OFI, pero se sumará a la Divisional «B». A la luz de la postura de Barrio Albisu, Ferro Carril clasificó para jugar en la «A», sin necesidad de pasar por una eliminatoria departamental.

