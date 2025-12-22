Ferro Carril 2 Gladiador 0: Cuando el cerebro manda y la resistencia también

-Es la síntesis. Y no hay otra. Porque había que desarrollar el plan básico para gobernar la situación. Para evitar la duda. La duda se asoció a esa tarde de los casi 35 grados. De la depresión galopante. El cerebro tenía que mandar para que lo táctico no se descompaginara, pero sobre todo, que la resistencia no permaneciera al margen de la historia. A partir de esos dos argumentos sustanciales (mente para articular y piernas para correr), Ferro Carril sustentó el dominio clave. Natural que haya ganado. Lógico que se haya impuesto. Vital que respondiera a la regla de anticipar a Gladiador, de fabricarle diferencia numérica en el sector que fuese y que una vez con la pelota, estableciera los secretos a la medida de la circulación. En los 39′ de ese primer tiempo, el taponazo frontal de Dalton Bueno, tras ese espacio a favor y con toda la perspectiva: era entrarle como le entró, era pegarle como le pegó, era someterla como la sometió. Fue el 1 a 0. Fue la razón que Ferro venía paladeando, acaso sin tanto repertorio, más bien con el justo. A veces lo justo, es lo suficiente. Ya a los 12′ Natanael Tabárez dispuso de una chance neta. Y otra vez por Ferro en los 25′, frente al Gladiador del ausentismo atacante. Limitación de abastecimiento, la pelota sin encajonar en la humanidad de Braian Rodríguez, saliendo rebotada para que la imprecisión sugiera su efecto contrario. Para colmo de males, esta vez Agustín Alvez Da Silva, como sombra aislada, mientras los volantes más se escudaron en la tentativa de multiplicación para defender, que obrando en beneficio de alguna salida con pretendida llegada. El gol de Dalton Bueno le aclaró la historia a Ferro Carril. Le renovó los capítulos y se hizo protagonista. El hecho es que cada minuto que el trámite fue sumando y más aún en el segundo tiempo, Gladiadoir fue recalando en una verdad terminante: su merma mental y física. Todo se le volvió cuesta arriba. Cuando Natanel eligió el segundo palo después del rebote y cantó el 2 a 0, fue el comienzo del final. Más que nunca el cerebro y más que siempre la resistencia física frente al calor agotando energías y la mayoría reclamando una gauchada del reloj para que el tiempo pasara. La expulsión de Fabio Rondán primero, de Michael Izaguirre después. Las variantes para revalorizar la pretendida dinámica, en medio de un trámite anunciado, de vuelo rasante. De Ferro Carril sin caer en el riesgo. De Gladiador sometido al riesgo de ir pero no volver, con el desorden como orden y la imperfección reinando. La lógica de ese final. La lógica de ese 2 a 0. La lógica de ese Ferro Carril ganando. Por eso del cerebro que mandó. Por eso de la resistencia…que resistió. Por eso Ferro. Por eso.

Así pasó

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson. Partido de vuelta. Semifinales del Campeonato Salteño. Divisional «A». Árbitro central: Marcelo Izaguirre (MUY BIEN). FERRO CARRIL (2)- Leonardo Fagúndez; Diego González, Daniel Lescano (Ezequiel Martínez), Hernán Barros, Nahuel Machado; Elbio Blanco Grieves (Lautaro Fernández), Javier de León, Franco Silva; Leandro De Mora (Fabio Andrés Rondán); Dalton Bueno (Braian Pertusatti), Natanel Tabárez (Jorgeluis Vera). Director Técnico: Paulo Emilio Silva. Ayudantes Técnicos: Luis Alberto Avellanal-Jorge Nicolás Ferreira. GLADIADOR (0)- Fernando Nicolás Sánchez; Claudio De Abreu, Michael Izaguirre, Enrique Aranda (Matías Batista), Gabriel Henderson; Franco Pintos, Fabián Agustín Panza, Gastón Elías (Andrés Olivera), Braian Ferreira; Agustín Alvez Da Silva, Braian Rodríguez. Director Técnico: Rony Guzmán Costa. GOLES: 39′ Dalton Bueno (FC). Segundo tiempo: Natanel Tabárez (FC). Expulsados: Segundo tiempo, 23′ Fabio Andrés Rondán (G); 36′ Michael Izaguirre (G). EL MEJOR DE LA CANCHA: Nahuel Machado-Natanel Tabárez. EL MEJOR DE GLADIADOR : Franco Pintos.

El martes con la primera final

La inevitable suspensión del pasado sábado, como consecuencia de los más de 100 milímetros de agua caída. La evolución del tiempo en la víspera y finalmente se pudo contemplar lo que había que contemplar: los desquites en zona de semifinales del Campeonato Salteño. Pero el hecho es que jugándose en la víspera, se limitó a dos días el espacio con respecto a la primera final.

La misma se disputará mañana martes en el Parque Ernesto Dickinson, debiéndose resolver lo inherente a la hora del comienzo. Todo apunta a que se juegue a partir de las 20 y 30′. Asimismo restará definir el día de la segunda final: viernes o sábado próximo. Ferro Carril fue el primero en clasificar. En el 2023, la franja alcanzó el título máximo tras aquel último partido empatado ante Arsenal 0 a 0.

