Ferro Carril 0 Ceibal 0: De ese algo….de ese poco

La expulsión de Diego González a los 10′ del primer tiempo. La denuncia desde el VAR y José Gabriel de los Santos comprobó la agresión. La roja al lateral. Y con uno de menos, Ferro Carril consumó el empate. La interrogante cae de maduro: con 11 jugadores Ferro Carril, ¿hubiese sido otra historia? Porque en definitiva el fútbol sabe de sus propios misterios. Porque en los 20′ finales del primer tiempo, Ferro Carril termina gobernando y generó entre cuatro y cinco chances, incluyendo dos pelotas en los palos. O sea: Ferro sostuvo la vertical y no se aplanó. Con uno de más… a Ceibal le costó más. Entonces, ¿la lógica de los hechos por donde pasa? Porque en la recta final, después de ese cansino, tedioso comienzo, con la pelota rebotada y la pretensión ofensiva muriendo antes de nacer, Ceibal se juró la estocada y estocó. Fue. Hasta quiso más. En los 21′ la primera amenaza en el remate de Mauro de Mora, más dos chances posteriores de Nahuel González. Esta vez, el ausentismo de Fagúndez-Vargas, como fórmula potencial de encuentro y desnivel. ¿El goleador, fue parte del naufragio?: lo fue. Pero es verdad que Ceibal termina más íntegro, mientras Ferro Carril se fue partiendo como cuestión irrenunciable. El pronunciamiento ofensivo al margen de la historia y cuando salieron Nahuel Machado y Elbio Blanco, el descarrilamiento ganó la escena. Ferro Carril perdió hasta eficacia de contralor en zona de volantes, mientras el ingreso de Lescano favoreció al buenísimo de Hernán Barros, mientras el «Rulo» Fernández no dejó de ser constante a la hora del anticipo. Lo cierto es que en la recta final, Ferro no generó situaciones y malogró por lo menos tres contragolpes. Partieron a contramano y terminaron en la nada, sin que las variantes le mejoraran la misión ofensiva. Ceibal se atrevió más. No solo en el peso de la actitud, sino en la mismísimas expediciones de los defensas, a los que no le faltó cuota de vitalidad. Por eso Bonasola, Nahuel González y el mismo Scarrone. … por eso. Y por eso también la respuesta del «Leo» Fagúndez, para quedarse con las últimas ilusiones del desnivel. La noche del 0 a 0. De ese algo….de ese poco. ¿Justicia del empate: lo fue. La senda quedó despejada o no. Pero en definitiva….¿para quién?

Así pasó

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson. Partido de ida. Final de los play off. Campeonato Salteño de la Divisional «A» Árbitro central: José Gabriel de los Santos (MUY BIEN). Asistentes: Matías Fagúndez-Mauricio Revuelta. FERRO CARRIL (0)- Leonardo Fagúndez; Diego González, Hernán Barros, Lautaro Fernández, Nahuel Machado (Mateo Ruiz Díaz); Elbio Blanco Grieves (Franco Suárez), Joaquín De León, Ezequiel Martínez (Brian Pertusatti), Franco Silva Ramos; Natanel Tabárez (Dalton Bueno), Jorgeluis Vera (Daniel Lescano). Director Técnico: Paulo Emilio Silva. Ayudante Técnico: Luis Alberto Avellanal. CEIBAL (0)- Leandro Fagúndez; Samir Bonasola, Fernamdo Scarrone, Nahuel González, Ariel Rivero; Marcelo Menoni (Mauro De Mora), Hugo Rodríguez (Gonzalo Añasco), Maycol Naim (Agustín Mantegazza); Javier Vargas, Katriel Piegas. Director Técnico: Pablo Martín Barreto. GOLES: no hubo. Expulsado: 10′ del primer tiempo, Diego González (FC) EL MEJOR DE LA CANCHA: Elbio Blanco Grieves-Hernán Barros-Leonardo Fagúndez.. EL MEJOR DE CEIBAL: Fernando Scarrone-Ariel Rivero.

Liga de Fútbol Súper Senior: La Cafetera y Unión Don Atilio, para ganar

Noche de martes para el inicio de la liguilla en la Divisional «A» de la Liga Súper Senior. Los dos partidos disputados en la noche, complejo Arambarri. La victoria de La Cafetera sobre Ceibal por 3 a 2, mientras Unión Don Atilio derrotó a La República por 5 a 2. El viernes para disputarse la segunda fecha. Unión Don Atilio vs Ceibal a partir de las 18.30′, mientras que desde las 20 horas jugarán La Cafetera vs la República.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/417e