Ferro Carril 0 (4) Nacional 0 (3); El grito de la sentencia

Fotos: Vicente Massarino

Porque fue empate en los 90 minutos. Porque en el tiempo suplementario nada cambió y porque en

definitiva, fueron los penales los que provocaron el desnivel.

El estallido de un Ferro Carril Campeón Salteño a partir de los penales. Ese fue el grito de la sentencia.

Porque los cuatro fueron adentro y porque Nacional se frustró en los remates de Enzo Suárez y el «Chino» González.

Nacional apostó a la historia de Carlos Regueira. El experto «Coti» de tantos tiempos de gloria y de

influencia vital, esta vez al margen de lo posible.

Ferro se quedó en la copa, después de una final extraña, compleja, con situaciones malogradas,

con imperfecciones de creación y llegada. Con sacudones eventuales frente a los arcos, pero con

una atajada de excepción por Leonardo Fagúndez sacándole un tiro libre con magia celestial

desde el «Tatucito» Suárez.

Ferro que se queda sin Blanco expulsado cuando finalizaba el primer tiempo. En la recta final de

las tres expulsiones en Nacional, dos de ellas, por sistema de VAR mediante: primero la de Basualdo

y la de Enzo González más después, hasta que en lo inmediato el gesto antideportivo de Yefferson

Moreira le valió la expulsión.

En la medida hora del suplementario, Nacional apostó al rompimiento

defensivo del rival en la medida que pudo. Mientras fue invocando al «Coti» Regueira para que

respondiera desde su clase, aquella de siempre, aquella de la leyenda a la hora de los penales.

Nacional resistió hasta dónde pudo. Lo poco creíble: de los 30′ del tiempo suplementario se habrán jugado

a lo sumo 10′. Las interrupciones al canto, la simulación de lesiones, los topetazos sin vueltas en medio

del querer de Ferro Carril pero sin tantas luces en esos metros finales en que no pudo y este Nacional

de la ultra defensa, con 7 jugadores en cancha y el «Coti» Regueira rogando para que el tiempo

pasara y llegase la aventura de su milagro otra vez.

Pero Ferro Carril se paró enfrente a esa tradición.

Fue ejecutor pleno. Inapelable en los cuatro remates. Los gritos de sentencia para ser campeón.

El Campeonato número 45 en su historia y el avance a la Divisional «A» de la Copa de OFI.

Para Nacional, un cachetazo durísimo.

Fue campeón del Acumulado y pareció patentar su chance de favorito.

Ceibal le generó más de un desacomodo y a Ferro Carril no le pudo ganar. Tendrá que enderezar el rumbo.

¿Por donde pasa, el ser lo que no pudo ser?

Mientras Ferro Carril se recostó otra vez en su aliada predilecta: la gloria de toda una vida.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

Así pasó

Campo de juego: Parque Ernesto J. Dickinson.

Segundo partido final.

Campeonato Salteño de la Divisional «A».

Asistencia: 4.800 aficionados.

Árbitro central: Fernando Lòpez (REGULAR).

FERRO CARRIL (0-4)- Leonardo Fagúndez; Daniel Lescano, Hernán Barros, Alejandro García (Juan Viera);

Elbio Blanco Grieves, Franco Silva, Nahuel Machado (Ezequiel Martínez-Brian Pertusatti), Leandro

De Mora; Fabio Andrés Rondán (Javier Quintero); Natanael Tabárez, Jorgeluis Vera (Dalton Bueno).

Director Técnico: Paulo Emilio Silva.

Ayudante Técnico: Luis Alberto Avellanal.

NACIONAL (0-3)- Carlos Eduardo Regueira; Alejandro Cavanna, Enzo González, Oscar Nicolás Cáceres,

Yefferson Moreira; Facundo Moreira (Agustín Suárez), Sebastián Menoni, Bruno Basualdo, Alan Aranda

(Enzo Suárez); Matías Morales (Valentín Massarino), Matías Trindade (Nicolás Arbiza-Franco González).

Director Técnico: Héctor Alejandro Torrens.

GOLES: no hubo.

EXPULSADOS: Primer tiempo, 50′ Elbio Blanco (FC).

Segundo tiempo: 5′ Bruno Basualdo (N); 36′ Enzo González (N); 37′ Yefferson Moreira (N).

************

Observaciones: tras el empate 0 a 0 en los 90′ se apeló a un tiempo suplementario de 30′. Persistió

la igualdad y se procedió a la ejecución de tiros desde el punto penal.

Ferro Carril se impuso 4 a 3, anotando Daniel Lescano, Natanael Tabárez, Javier Quintero y Brian

Pertusatti. Anotaron en Nacional: Alejandro Cavanna, Agustín Suárez y Valentín Massarino.

Malograron Enzo Suárez el segundo y Franco González el quinto.

El de más gente; el de más taquilla

La final jugada ayer a la noche en el Parque Ernesto Dickinson, fue por lejos la que generó mayor asistencia en todo el transcurso del Campeonato Salteño 2025. Puede estimarse que asistieron 4.800 aficionados. No menos que ese registro, a tal punto que debieron habilitarse todos los talud, a los efectos de albergar a quienes ya no disponían de lugar en las dos tribunas. Sin dudas que fue la mejor taquilla en toda la temporada. La definitiva conclusión del calendario deportivo en la Liga Salteña de Fútbol, surgiendo el último Campeón pendiente: ese fue Ferro Carril.

