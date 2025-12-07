FERRA Y ETCHEGORRY MANO A MANO POR EL CAMPEONATO 2025

Llegó la hora del cierre de año y consagrar al mejor. Un año que comenzó con un dominio muy sólido para Facundo Ferra y que podría definirlo antes del final, pero que ha tenido un envión del Campeón vigente Fernando Etchegorry, que genera una definición a pedir de boca para los amantes de la principal categoría del automovilismo uruguayo.

Este fin de semana se desarrollarán en el Victor Borrat Fabini de El Pinar, las Fechas 15 y 16 del Torneo 2025 del Superturismo Uruguayo, organizadas por la Asociación Uruguaya de Volantes y fiscalizadas por la Federación de Automovilismo Deportivo Uruguayo (FADU). Nada más vendrá después. “No hay mañana” como se acostumbra a decir en estos tiempos. Momento de medir fuerzas para los dos principales rivales, ambos con la misma cantidad de victorias en el año, con solo 6 puntos de diferencia en el Campeonato y con la sensación de que cada situación, cada salida a pista puede llegar a ser determinante tanto en la labor de los pilotos, como en el trabajo de los equipos.

Si tomamos el recuerdo de lo que fue la definición 2024 con los mismos protagonistas, el día sábado Facundo Ferra ganó todos los puntos en juego y se colocó en primer lugar en ese momento en el campeonato, por primera vez en la temporada estirando la definición al domingo. En este año todo el torneo ha sido liderado por Facundo, y la apretada final en los puntos vino por cuenta de Fernando Etchegorry que buscaría su 6ta corona, mientras que Facundo luego de dos subcampeonatos pelea por llevarse por primera vez el mayor galardón.

Sin duda el trabajo del resto de pilotos y equipos hará poner el juego también cuando puede haber para obtener en caso de que se mezclen algunos rivales tanto a la hora de clasificar como de la carrera, donde se juegan los puntos. En este apartado, es trascendente señalar que la Fecha 16 que se corre el día domingo, otorgará todos los puntos con un 50% extra en la suma, lo que se llama en la jerga: “puntaje y medio”.

Esto lleva a que no sea posible se conozca un campeón el día sábado por la cantidad de puntos que se juegan cada día: 28 el sábado y 42 el domingo.

A nivel de novedades en la grilla la más importante es el estreno del 6to auto 0 km de la temporada, que pondrá en pista Mauricio Geymonat. El anunciado Hyundai HB 20 verá la pista al fin y al cabo, atendido por Diego Noceti con la asistencia técnica de Gabriel Rodriguez. Esto hace que vuelva también en esta fecha final a la competición Carlo Espósito, propietario del auto del mismo modelo que estuvo manejando Mauricio. Como algo inédito será el 4to auto del coloniense en el año, ya que comenzó con Citroen DS3, luego condujo un Ford Fiesta perteneciente al Agrolavalle y luegos los mencionados Hyundai HB 20.

Ambas carreras se podrán ver en vivo a través de Canal 4 y el Facebook de Auvo, contando el domingo de 10 a 13 hs con la cobertura de la qualy en La Previa de Auvo (YouTube)

HORARIOS:

SÁBADO 6 de DICIEMBRE

08:45 – 09:05 Entrenamiento (excepto 8 primeros del ranking)

09:45 – 10:05 Entrenamiento

12:00 – 12:10 Clasificación PRIMEROS RANKEADOS

12:15 – 12:25 Clasificación ULTIMOS RANKEADOS

15:10 Carrera (14 vueltas o 35 min. + 1 vuelta)

DOMINGO 7 de DICIEMBRE

09:50 – 10:00 Warm Up

10:40 – 11:00 Entrenamiento

12:40 – 12:50 Clasificación ULTIMOS RANKEADOS

12:55 – 13:05 Clasificación PRIMEROS RANKEADOS

15:50 Carrera (14 vueltas o 35 min. + 1 vuelta)

