FERNANDO LÓPEZ Y MAURO MELO SON LOS ÁRBITROS CLASE «A».
En este martes, el Colegio de Árbitros de la liga salteña de fútbol se expidió sobre las ternas para mañana. Es el inicio de las semifinales en la divisional «A». Desde EL PUEBLO, este repaso puntual.
PROGRAMA DE PARTIDOS
Divisional Primera “A”. 1ª División. Campeonato Salteño. “Sr. Roberto O. Alvez Ocampo”. Copa Cable Visión Salto. PLAY OFF. SEMIFINAL (encuentros de ida). Trofeo “Sr. Jonathan González”.
MIÉRCOLES 17/12/2025.
DICKINSON.
- 19:30 hrs. F. Carril – Gladiador. Árbitros: Fernando López, Ricardo González, Jhon Asencio. 4º Árbitro: Marcelo Izaguirre.
- 21:45 hrs. Ceibal – Nacional. Árbitros: Mauro Melo, Sebastián Hernández, Mauricio Revuelta. 4º Árbitro: Matías Fagúndez.
Parciales de F. Carril y Ceibal ingresan a la tribuna España, de Gladiador y Nacional a la Irazoqui.
PRECIO DE ENTRADAS.
- Entradas de damas y caballeros (a partir de 12 años) $ 250.
- Entradas de juveniles (HASTA 18 AÑOS), deben presentar CI en portería.
- Menores de hasta 11 años ingresan gratis, deberán presentar la cédula de identidad e ingresar acompañado de una persona mayor a cargo.
