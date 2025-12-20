Feria de la Comunidad Emprendedora en Plaza 33: artesanía, música y actividades para niños y mascotas

- espacio publicitario -

La Comunidad Emprendedora realiza una nueva feria en Plaza 33 con fuerte identidad artesanal

La Feria de la Comunidad Emprendedora volverá a instalarse este sábado y domingo en la Plaza 33, con una propuesta que combina producción artesanal, actividades recreativas, música en vivo y espacios pensados para toda la familia. El evento se desarrollará desde las 18 hasta las 23 horas, con posibilidad de extenderse según la concurrencia de público.

En diálogo con EL PUEBLO , el referente de la comunidad, Pablo Texeira, destacó que la feria mantiene una impronta clara que la diferencia de otras propuestas similares.

“En la feria se puede encontrar todo tipo de artículos, pero lo que nos diferencia es que son 100% artesanales. Todo lo que se comercializa es creado por el mismo emprendedor que está en el puesto”, subrayó.

Texeira explicó que ese criterio define también la cantidad de participantes. “En esta oportunidad andamos en el eje de los 30 emprendedores más o menos. Al ser 100% artesanal eso también limita mucho, pero es una limitación necesaria”, afirmó. En ese sentido, agregó que «hay ferias donde se ve mucho más volumen, pero ahí entra la reventa. Nosotros cuidamos al emprendedor que pasa horas creando su producto”.

Programacion

La programación del fin de semana incluye propuestas especialmente pensadas para el público infantil. El sábado contará con la presencia de María Rita Romero y Papá Noel, permitiendo que los niños puedan acercarse y dejar su cartita. “Siempre tratamos de pensar actividades para los más chicos, porque la feria también es un paseo familiar”, señaló el referente.

El domingo, en tanto, se realizará un desfile canino con características particulares. “No necesariamente tienen que ser perritos de raza, pueden participar cruzas, con o sin disfraz. La idea es que todos puedan sumarse”, explicó Texeira. La jornada continuará con la actuación de la Banda Municipal y tendrá como cierre el show de Valentín Silveira, además de una nueva visita de Papá Noel.

Consultado sobre las expectativas para esta edición, el referente se mostró optimista, aunque atento al clima. “La expectativa es muy buena, viene lindo. Estamos un poco con miedo por el tiempo, porque el pronóstico está amenazante, pero nos vamos a jugar”, expresó. “Seguramente vamos a sortear eso de la lluvia y no va a venir nada”, añadió.

Al hacer un balance del año 2025, Texeira lo definió como particular para el sector emprendedor. “Fue un año bastante atípico, con el cambio de gobierno y todo eso, que a veces mueve un poco el piso”, señaló. “No fue un año malo, pero tampoco fue bueno…estuvo en un punto medio”, resumió.

Sobre la realidad de los artesanos, indicó que el principal desafío sigue siendo la estabilidad económica. “Hay compañeros que viven exclusivamente de la artesanía y a veces se complica. No fue un año de grandes ventas ni de pocas, hay que ir peleándola día a día”, afirmó.

En cuanto a la formalización, explicó que los aportes son escalonados. “Cuando comenzás pagás alrededor de 700 pesos y con los años eso va subiendo. Hoy por hoy la mayoría de los que estamos en la comunidad pagamos entre 2.000 y 3.000 pesos”, detalló.

De cara al 2026

Mirando hacia el 2026 Texeira adelantó que la Comunidad Emprendedora continuará creciendo. “Las inscripciones están siempre abiertas, cumpliendo con los requisitos que pautamos. Se hace una prueba de los productos para verificar que sean creados por el mismo emprendedor y ahí ya se ingresa a la comunidad”, explicó. Entre los objetivos, mencionó volver a participar en Exposalto y retomar con fuerza las ferias en el interior del departamento.

“La idea es seguir sumando emprendedores y seguir fortaleciendo este espacio que ya es un clásico para la gente”, concluyó, dejando la invitación a todos los salteños a sumarse al encuentro del fin de semana, feria espeialmente pensada par la epoca del año en que lo artesanal marca la diferencia a la hora de regalar.

