Feria Cerafina este domingo en Plaza Artigas: edición Navidad con diseño local y propuestas familiares

Feria Cerafina realizará su edición navideña este domingo en Plaza Artigas

Feria Cerafina concretará este domingo 21 de diciembre su esperada edición de Navidad en la Plaza Artigas, luego de que la actividad debiera ser reprogramada debido a las condiciones climáticas.

El evento se desarrollará entre las 18:30 y las 00:00 horas y reunirá a una amplia variedad de emprendimientos locales, con propuestas pensadas para toda la familia.

La referente de la feria, Lucila Márquez, explicó los motivos del cambio de fecha y remarcó la importancia de esta edición. “Nosotros ahora vamos a realizar la feria el domingo, se suspendió y se cambió la fecha para el 21 porque el sábado daba lluvia todo el día. Esta es la feria más importante que tenemos, porque es la feria de Navidad en sí”, señaló.

Márquez destacó que Cerafina viene desarrollando ferias desde hace varios años, consolidando un espacio para el diseño y la producción local. “Hace años que venimos haciendo ferias y esta edición es especial. Se presentan varias marcas con diseño de indumentaria, accesorios, decoración, plantas y delicias gastronómicas; hay mucha variedad para recorrer y elegir regalos”, afirmó.

Además de la oferta comercial, la feria contará con un sector destinado especialmente a los más chicos. “También hay un sector de niños, con juegos y propuestas pensadas para que las familias puedan disfrutar de la tarde y la noche completas en la plaza”, explicó.

Consultada sobre la accesibilidad de las propuestas, Márquez remarcó que se ha trabajado para facilitar las compras. “Las propuestas son accesibles y, además, casi todos los emprendedores tienen la opción de que la gente pueda pagar con tarjeta. Muchos cuentan con POS, así que eso también ayuda mucho al público”, indicó. En ese sentido, agregó que hay una amplia variedad de regalos y obsequios «que se pueden conseguir en la feria.»

En cuanto a la grilla artística, adelantó que se encuentra en proceso de confirmación tras la reprogramación. “Estamos reconfirmando toda la grilla de shows porque, al cambiar la fecha, tuvimos que reorganizar todo. La idea es contar con academias de danza, música en vivo y algo de teatro”, comentó.

Atravesando un periodo complejo y nuevas propuestas

Al hacer un balance del año, Márquez reconoció que fue un período complejo para el sector. “El invierno no fue fácil, siempre baja el público que asiste a la feria y también la cantidad de emprendedores que participan”, señaló. Sin embargo, destacó una mejora hacia el cierre del año. “El fin de año empezó a repuntar un poco más, la gente se anima a exponer y a comprar”, agregó.

La referente de Cerafina también se refirió a la fuerte competencia que enfrentan los emprendimientos artesanales. “Los diseñadores que creamos cosas acá en Salto tenemos mucha competencia, sobre todo en precios. Todo lo nuestro es artesanal y eso siempre termina costando más que algo que no lo es”, expresó, subrayando que “cada vez hay más empresas internacionales y eso se siente mucho, sobre todo en rubros como la indumentaria”.

De cara al verano, adelantó que la feria continuará con actividades especiales. “Estamos trabajando en conjunto con Aquamanía y tenemos una propuesta de verano para enero, febrero y marzo. Ya hicimos dos Sunset y ahora se viene el tercero, el 3 de enero”, contó. “Son eventos de entrada libre, donde se puede recorrer el predio, disfrutar de la feria y de una amplia variedad gastronómica”, añadió.

Finalmente, Márquez recordó que durante el último año Cerafina también tuvo presencia fuera del departamento. “Hicimos ferias en balneario Bella Vista y en Piriápolis, participando como invitados en eventos muy grandes que convocan gente de todo el país. Eso nos fortaleció mucho como equipo y como feria”, concluyó.

La edición navideña de Feria Cerafina se presenta así como una oportunidad para apoyar el trabajo local, recorrer propuestas originales y disfrutar de una jornada abierta en uno de los principales espacios públicos de la ciudad.

