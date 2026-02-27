Falta la Papa, Golpe y Quedo, La Grandulona y Punto y Coma son finalistas del Concurso de Murgas

La Asociación Salteña de Agrupaciones de Carnaval confirmó el orden de actuación para la gran final del Concurso de Carnaval, que se desarrollará el próximo viernes 27 de febrero en el Parque Harriague.

La jornada comenzará a las 21:00 horas y ya se conoce el cronograma de presentaciones de las murgas que lograron su pasaje a esta instancia decisiva:

21:00 – Golpe y Quedo

22:10 – La Grandulona

23:20 – Falta La Papa

00:30 – Punto y Coma

El valor de la entrada general será de $200, y se ofrecerá además un bono promoción 3 por $500. Durante la velada se realizará el sorteo de cinco carritos de $5.000 cada uno, sumando más atractivos a una celebración que convoca a toda la familia.

Desde la organización se invita a la comunidad a acompañar esta gran fiesta popular y disfrutar de la definición del Concurso de Carnaval 2026.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/chef