Facundo Marziotte asumió como Director de Desarrollo Social y marcó sus prioridades

Con un fuerte énfasis en el trabajo territorial, la cercanía con la gente y la articulación interinstitucional, Facundo Marziotte asumió formalmente como Director de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto. En diálogo con este medio, el jerarca repasó las motivaciones que lo llevaron a aceptar el cargo, delineó las prioridades inmediatas de la gestión y reflexionó sobre los desafíos estructurales que enfrenta el área social en el departamento.

Marziotte no llega a este rol de manera improvisada. Su trayectoria política y de gestión se apoya en más de una década de trabajo junto al actual intendente Carlos Albisu, así como en una experiencia directa en el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), donde se desempeñó durante tres años como adjunto de la Dirección, atravesando distintas etapas y equipos de conducción. Ese recorrido, asegura, fue determinante para asumir un desafío que define como “muy importante y muy sensible”.

Compromiso político y vocación social

Consultado sobre qué lo motivó a aceptar el cargo, Marziotte fue claro: “El compromiso con la gestión, el compromiso con la gente y el compromiso con el equipo político que encabeza el intendente Albisu”. Recordó que el vínculo político con Albisu se remonta a 2011 y que detrás de esta designación hay un proceso de construcción colectiva y de trabajo sostenido en el tiempo.

“Nosotros venimos trabajando con Carlitos desde hace muchos años. Hay un proyecto, una visión del departamento y también del país. En este caso, nos toca aportar desde un lugar distinto, pero con el mismo objetivo”, señaló. Incluso recordó que, inicialmente, junto a su sector habían optado por continuar en la Junta Departamental, entendiendo que allí cumplían un rol clave, especialmente en el tratamiento de los grandes temas y del presupuesto.

Sin embargo, la posibilidad de asumir en Desarrollo Social, sumada al acuerdo con el intendente y con el equipo político, terminó inclinando la balanza. “Es un desafío diferente, que nos entusiasma mucho. Es un área que nos interesa, que nos interpela, y desde ese lugar decidimos aceptar”, afirmó.

La política desde la escucha y la cercanía

Uno de los rasgos que más se le reconocen a Marziotte es su estilo cercano, de contacto directo con vecinos y organizaciones. Lejos de esquivar esa definición, la reafirma como un pilar central de su forma de entender la política.

“Si no entendemos la actividad política desde la escucha, independientemente del rol que nos toque, le estamos errando”, sostuvo. Para el nuevo director, la política no puede pensarse desde “cuatro paredes” ni desde la distancia con la realidad cotidiana de la gente. “Lo importante es lo que le pasa al vecino. Si no, ¿para qué estamos haciendo política?”, se preguntó.

Desde esa concepción, aclaró que no se siente tanto “liderando” un área como formando parte de un equipo. “Me gusta decir que soy parte del equipo de Desarrollo Social. Acá hay un camino que venía bien proyectado, bien trabajado, y nosotros lo vamos a continuar, dándole nuestra impronta, pero con el mismo objetivo: que el beneficiado sea el salteño”, explicó.

Ese beneficiario, subrayó, puede ser tanto la persona que atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad como quien necesita apoyo para proyectarse desde otro lugar. “No queremos quedarnos solo en lo básico. Creemos que se puede hacer más”, adelantó, aunque reconoció que el proceso recién comienza y que todavía se encuentran en una etapa de diagnóstico y ajuste.

Prioridades inmediatas y trabajo en red

En cuanto a las urgencias, Marziotte destacó que los primeros días de trabajo estuvieron marcados por una intensa agenda de contactos con otras instituciones clave. Enumeró reuniones y vínculos con el MIDES, INAU, el CECOED, así como con referentes de áreas estratégicas de la propia Intendencia, como la Dirección de Cercanía.

“Lo primero que queremos dejar claro es que el trabajo interinstitucional no es un eslogan, es una necesidad”, afirmó. Para el director, las políticas sociales no pueden pensarse de forma fragmentada. “No alcanza con que actúe solo Desarrollo Social, o solo el MIDES, o solo el CECOED. Cada uno aporta desde su lugar, y si trabajamos en conjunto, llegamos mejor a la gente, optimizamos recursos y tiempos”, explicó.

Ese enfoque, sostuvo, redunda directamente en beneficio del usuario final: “La persona que está del otro lado, el salteño que necesita una mano”.

En lo inmediato, señaló que se continúa con el funcionamiento de los comedores y la entrega de alimentos, un trabajo que se viene realizando desde hace tiempo. “Estamos ajustando algunos detalles para llegar a todos y que nadie quede afuera”, indicó, remarcando que se trata de una política necesaria en el contexto actual.

El desafío estructural: empleo y autonomía

Más allá de las urgencias, Marziotte planteó una mirada de fondo sobre el desarrollo social. “Si me preguntás por prioridades más profundas, hay una que atraviesa todo: la falta de empleo”, afirmó sin rodeos. Desde su perspectiva, el verdadero desarrollo social apunta a que las personas puedan valerse por sí mismas.

“Yo creo en el individuo con autonomía, con sustento propio. No en una persona que dependa permanentemente de un beneficio para sobrevivir”, sostuvo. Aclaró que las ayudas son necesarias y lo seguirán siendo mientras las circunstancias lo demanden, pero remarcó que el objetivo final debería ser otro.

“Ojalá no existieran comedores. Si una política social se hace bien, hay prestaciones que dejan de ser necesarias. Sé que suena a utopía, pero por lo menos es un rumbo”, reflexionó. En ese sentido, destacó la importancia de la formación y de la generación de oportunidades laborales, aun reconociendo que no es una competencia exclusiva de su Dirección.

“Nosotros somos un eslabón de esa cadena. Y estoy convencido de que el intendente y la Intendencia están encabezando esa lucha. Desde Desarrollo Social vamos a aportar nuestro granito de arena para que haya más oportunidades para los salteños”, afirmó.

Vínculo con organizaciones sociales

Consultado sobre el contacto con asociaciones y colectivos como Grupo Alzheimer o Centro Bullying, Marziotte reconoció que aún no ha podido reunirse formalmente con todas. “Recién el día 22 asumí oficialmente. Los días anteriores estuve recorriendo hogares, comedores, distintos sectores, pero todavía falta”, explicó.

Sin embargo, dejó un mensaje claro: “Estoy abierto a hablar con todos. Vamos a recibir a todos, escuchar aportes e inquietudes. Después veremos qué soluciones se pueden dar, pero el diálogo está garantizado”.

Un área sensible y una experiencia que pesa

Marziotte no esquiva la definición de Desarrollo Social como un área especialmente sensible. “Lo es, sin dudas”, afirmó, recordando su experiencia en el MIDES. Allí, dijo, aprendió lo que significa el contacto diario con situaciones de extrema vulnerabilidad y desesperación.

“Lo más difícil es llegar a tu casa y dejar el tema afuera”, confesó. Pero al mismo tiempo aseguró que esa experiencia le dio herramientas y una mirada más humana, que hoy intenta trasladar a su nueva función.

Una mirada sobre la polémica reciente

Al ser consultado por la situación vivida por María Eugenia Taruselli, Marziotte optó por un tono reflexivo y humano. Destacó el vínculo personal y laboral que los une y expresó su solidaridad desde el primer momento.

“No podemos naturalizar que una conversación privada se viralice y que se juzgue a una persona públicamente por algo que dijo en un ámbito que no era público”, sostuvo. Sin entrar en el contenido del audio, cuestionó la práctica de grabar y difundir conversaciones privadas, y alertó sobre los riesgos de esa dinámica en la vida pública.

Mensaje final a la ciudadanía

Para cerrar, Marziotte dejó un mensaje directo a la ciudadanía. “Compromiso de trabajo. Podemos equivocarnos, y seguramente lo haremos, pero lo que no va a faltar es trabajo”, afirmó. Recordó su paso por la Junta Departamental y reiteró una frase que, dijo, lo acompaña desde siempre: “Podrán gustar o no nuestras decisiones, pero no van a poder decir que no laburamos”.

Prometió una Dirección con puertas abiertas, dispuesta a escuchar, aprender y buscar soluciones, apoyada en la confianza hacia los funcionarios y el equipo técnico. “Parto de la base de la confianza, no de la desconfianza”, enfatizó.

Con entusiasmo y conciencia del desafío, Facundo Marziotte inicia así una nueva etapa al frente de Desarrollo Social, en un contexto complejo, pero con la convicción de que el trabajo colectivo y la cercanía con la gente siguen siendo las herramientas centrales de la política.

