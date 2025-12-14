Facundo Ferra se consagra Campeón 2026 del Superturismo Uruguayo tras dramática definición en El Pinar

FACUNDO FERRA GRAN CAMPEÓN 2026 EN INFARTANTE DEFINICIÓN

Solo la bandera a cuadros final de la última vuelta de la última carrera determinó el Campeón 2025 del Superturismo Uruguayo. Toda la emoción y el drama que se podía esperar, dijo presente en los momentos finales de la 16va carrera del año, que determinó un empate de puntos en el Torneo con Fernando Etchegorry, definido a favor de Facundo Ferra por la cantidad de victorias en el año.

FECHA 15: QUALY PARA UNO, CARRERA PARA EL OTRO

Fernando Etchegorry fue el primero en dar un golpe de escena, al llevarse la Pole del sábado y reducir a tan solo 4 pts. la diferencia con la que se iniciaba la penúltima carrera del año en el Victor Borrat Fabini, organizada por la Asociación Uruguaya de Volantes y fiscalizada por la Federación de Automovilismo Deportivo Uruguayo (FADU).

Facundo Ferra clasificaba en 2da posición tal vez con una diferencia que no era la habitual, mayor a 3 décimas. La jornada era de mucho calor y seguro afectaría en el ritmo de los autos en carrera, y dependería del que fuera delante luego de largar el ritmo que se estableciera, más que importante para manejar la carrea.

Facundo tuvo una gran largada en la primera fila, llegando a la curva 2 por delante del poleman Etchegorry que entendió no tenía sentido porfiar y llegar a perjudicarse ambos pilotos. Durante la primera hubo lugares donde Fernando buscó enseguida buscó recuperar lo que había sido suyo pero no pudo llegar nunca a concretar. Rodrigo Aramendía se mostró muy veloz a lo lardo del fin de semana, y largando desde P3 intentó seguir a los que peleaban carrera y campeonato. Pero de a poco fue perdiendo tren con los punteros, perdiendo con Nicolás Alfonzo la posición al tener un leve fuera de pista en el trayecto de la curva 6 a la 7. Los dos pelearon a lo largo de la carrera el tercer lugar del podio, definido en favor de Rodrigo al pasarse Nicolás en el frenaje del cajón. Lo más importante de la buena presencia de Aramendía en este fin de semana fue que se llevó el punto del Record de Vuelta, muy valioso a esa altura para el Campeonato.

Nada cambió en definitiva en la carrea a pesar de un auto de seguridad y Facundo podía revertir el haber perdido los puntos de la Pole con la victoria, que con el segundo puesto de Fernando estiraba la diferencia a tan solo 9 puntos con 42 en juego. Completó Rodrigo Aramendía con el Peugeot el podio. Con el 4to puesto de Juan Manuel Casella se completaba el buen rendimiento de la marca del león, finalizando en 5ta posición el ascendente Alfredo Noceti con su nuevo Onix. Por detrás Juan Diego Mariño pudo volver a ver la bandera a cuadros y recuperar en parte el nivel que tuvo en el comienzo del año con su Hyundai Accent. Nicolás Alfonzo luego de su fuera de pista pudo culminar solo en 7ma posición con su VW Polo, seguido con su compañero de marca, modelo y estructura Hernán Giuria, que de a poco viene encontrando el rendimiento de su nuevo auto. Bruno Rodriguez y Jorge Pontet completaron el top 10 con los Audi, que volvió a costarles encontrar el rendimiento en El Pinar.

FECHA 16: LA EMOCIONANTE DEFINICIÓN DEL CAMPEONATO

Nuevamente a la hora de clasificar Fernando Etchegorry puso suspenso al campeonato, con una pole que esta vez valía 3 y no dos puntos. Eso reducía la diferencia a la hora de correr a tan solo 6 puntos, pero con un 50% más en juego que la jornada anterior. Fue el valor de las tan solo 73 milésimas que los separaron a la hora de la vuelta rápida, con un clima no tan alto en temperatura como el sábado. Nuevamente el tercero en discordia era Rodrigo Aramendía, que clasificó un poco más cerca de la punta que el sábado.

A la hora de largar nuevamente se impuso en la tirada inicial Facundo Ferra, que esta vez forzando un poco más pudo salir de la curva 3 en la punta de la carrera, lo que aparentemente ya le ponía un sello a la carrera y al campeonato. Pero poco duró y ya en el primer paso por la curva Gonchi Rodriguez se la jugó Fernando Etchegorry por el interno, generando superara a Facundo pero que Rodrigo Aramendía supere a ambos por lo forzado de la maniobra, punta que Rodrigo no abandonaría más, llegando al igual que en 2024 a la victoria en la última carrera.

Dada esta situación, Etchegorry en segunda posición con Facundo Ferra en tercera llegaban a un empate en los puntos, definiendo los 1,5 puntos que restaban determinar por la vuelta rápida. Eso fue logrado casi que en forma inmediata por Rodrigo Aramendía en el inicio de su liderazgo, lo que a lo largo del resto de las vueltas ya sería bastante difícil de batir. Por lo tanto con esas posiciones en pista, con los contendientes empatados en puntos, se definía el título a favor de Ferra por tener más victorias en el año (6) frente a Fernando (4).

Por una serie de vueltas la carrera vivió una tensa calma, con Aramendía tomando cada vez más distancia en la punta, y con Etchegorry que tenía todo el tiempo a Facundo Ferra por detrás para tener todo “controlado” dentro de lo que pudiera. En ese momento, Fernando solo podía esperar superar a Aramendía o que algo le pasara, y de esa manera por más que Facundo fuera P2, sería el campeón.

Cuando todo parecía definido, el propio Daniel Ferra generó la entrada del Auto de Seguridad faltando una vuelta para el cierre, tomando la definición un drama inesperado. Fernando Etchegorry tenía una oportunidad más, ya que se agregaron 2 vueltas y la última sería de velocidad plena. Pero Rodrigo Aramendía tuvo un sólido relanzamiento cuidando el interno y la misma zona donde Fernando había intentado al inicio sobre Ferra, ganando su 1ra carrera en el año, y generando el estallido del Cooper Racing y allegado con el título de Facundo Ferra que terminaba en tercera posición.

Facundo pasa a inscribir su nombre en el automovilismo grande luego de dos subcampeonatos, coronándose Campeón 2026 del Superturismo Uruguayo. Un año de muchísimo trabajo y un claro dominio inicial, que se vieron esfumados luego del fin de semana en Mercedes, terminando empatado en los puntos lo que marca que imposible lograr una definición más apretada.

Con el cierre administrativo de la carrera aún pendiente, daremos las tablas definitivas con puntos en el Campeonato por pilotos, equipos y la copa MC.

Hasta entonces.

