Extra Extra El Pueblo en Minutos en nuevo formato

Falleció hoy, 22 de noviembre de 2025, a los 93 años de edad. Sus hijos: Selvina, Juan, Ruben y Rosario de Souza. Sus nietos: Franco, Alixon, Fernando. Y sus bisnietos: Fausto y Camilo, junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio efectuado.
Falleció hoy, 21 de noviembre de 2025, a los 88 años de edad. Sus hijas Cristina, Silvia, Graciela y sus respectivas familias participan con profundo dolor e invitan al sepelio a efectuarse el día 22 de noviembre a la hora 09:00 en Cementerio Central.
Falleció ayer, 20 de noviembre de 2025, a los 50 años de edad. Sus familiares y amistades participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse hoy 21 de noviembre a la hora 15:00 en Cementerio Central.
Más de 76.000 mujeres rurales sostienen la vida productiva y familiar del Uruguay profundo. En su día, se promueven políticas de género, ferias y encuentros como el de Cerros de Vera para visibilizar su aporte al desarrollo rural.
El presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, y el vicepresidente del Centro Comercial de Salto, Gustavo Baiz, coincidieron en que el nuevo IVA del 22% a compras en Temu tendrá poco efecto desestimulante. Señalan que los precios bajos seguirán atrayendo consumidores y advierten un duro golpe al comercio local.
