Extra Extra El Pueblo en Minutos en nuevo formato

Rodrigo Tejeira
Por Rodrigo Tejeira
43
Tiempo de lectura: <1 min.
Diario EL PUEBLO digital

Lo que pasó en la semana Rodrigo Tejeira te lo cuenta en 90 segundos, no te lo pierdas, una cápsula de realidad para empezar la semana informado. ¡SUSCRIBITE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE!

