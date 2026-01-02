Extienden hasta el lunes 5 la inscripción para Reina del Carnaval de Salto 2026

La inscripción para aspirantes a Reina del Carnaval de Salto 2026 se extendió hasta el lunes 5 de enero. El casting será el 7 y la final el 24.

La Intendencia de Salto resolvió extender hasta el lunes 5 de enero, a las 15 horas, el plazo de inscripción para quienes deseen postularse como Reina del Carnaval de Salto 2026. La decisión busca ampliar la participación y permitir que más personas puedan sumarse a una de las actividades centrales de la fiesta popular.

Si bien desde la organización confirmaron que ya existe un número interesante de aspirantes inscriptas, se entendió oportuno otorgar más tiempo para quienes aún no han completado el trámite. Así lo explicó la coordinadora del evento, la modelo y comunicadora salteña Evangelina Lechini, quien destacó el entusiasmo que ya genera el certamen entre las participantes.

Lechini adelantó además detalles del proceso de selección. “Con todas las mujeres inscriptas vamos a realizar un casting el próximo miércoles 7 de enero, del cual surgirán 15 finalistas, que serán quienes se suban al escenario el 24 de enero”, señaló. Esa jornada definirá a la soberana que representará al departamento durante el Carnaval 2026.

La Elección de la Reina del Carnaval se desarrollará el sábado 24 de enero, en las escalinatas del Palacio Córdoba, sobre calle Eduardo Malaquina, detrás de la Plazoleta Roosevelt, un espacio que ya se ha transformado en escenario emblemático para este tipo de espectáculos.

Desde la Intendencia de Salto se trabaja en la organización de un evento que no solo apunta a la elección de la soberana, sino también a consolidar una propuesta cultural que despierta expectativa y entusiasmo entre los carnavaleros.

Las bases y condiciones del certamen, así como el formulario de inscripción, están disponibles en el sitio web oficial de la Intendencia de Salto, dentro del espacio dedicado al Carnaval 2026. Entre los requisitos, se establece que las postulantes deben tener entre 18 y 35 años de edad. De todas las inscriptas, un jurado será el encargado de seleccionar a las 15 finalistas.

“Si bien hay buen número de inscriptos, queremos que más personas puedan hacerlo y participen, por eso extendemos hasta el lunes los plazos de inscripción”, remarcó Lechini, subrayando el espíritu abierto e inclusivo de la convocatoria.

Desde la organización esperan que, con esta prórroga, se sume un mayor número de aspirantes y que el certamen vuelva a ser uno de los momentos destacados del Carnaval Salteño 2026.

